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Новости В мире | 26 октября 2020 | 19:41

На выборах в Сейм Литвы победили консерваторы

baltic.com

На парламентских выборах в Литве к победе пришел «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», который получит 50 депутатских мандатов, сообщает LTV. Коалиция будет создана, вероятнее всего, с двумя либеральными партиями.

У Союза «зеленых» и крестьян Литвы, который до сих пор находился у власти, будет всего 32 мандата.

В Сейм прошли также союзники консерваторов — Либеральное движение (13 мандатов) и Партия свободы (у нее будет 11 депутатских мест). Представители Союза Отечества, Либерального движения и Партии свободы уже ранее объявили, что на пост премьера будут выдвигать лидера Союза Отечества — Ингриду Шимоните.

В Литве смешанная выборная система. Из 141 депутата 70 избирается по спискам партий, а 71 — по одномандатным округам.

Явка во втором туре выборов в Сейм составила 37,9 процента, пишет Deutsche Welle. Успех консерваторов с их дисциплинированно голосующим электоратом эксперты объясняют в том числе и низкой явкой сторонников других политических сил.

LSM  

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