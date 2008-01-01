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Чем легче вы сегодня будете воспринимать происходящее, тем больше будет вероятность удачного разрешения ваших дел. Философия пофигизма, собственно, всегда была наиболее продуктивной идеологией.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 25 октября 2020 | 19:43
Понедельник в Латвии также пройдет без существенных осадков
В понедельник небо над большей частью территории Латвии будет затянуто облаками, местами ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Ночь пройдет без осадков, температура воздуха понизится до +5..+10 градусов. Днем температура воздуха составит +9..+13 градусов.
Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, скорость его порывов будет достигать 7-12 м/с.
В Риге в понедельник существенных осадков не ожидается. Порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 12 м/с. Температура воздуха составит +9 градусов ночью и +12 градусов днем.
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