25 октября

Именины:
Беатрисе, Беате / Иван, Кузьма, Макар

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Чем легче вы сегодня будете воспринимать происходящее, тем больше будет вероятность удачного разрешения ваших дел. Философия пофигизма, собственно, всегда была наиболее продуктивной идеологией.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
11 .. 13 C
Вечер
7 .. 9 C
Ветер
2 .. 4 м/с
понедельник
Ночь
7 .. 9 C
Утро
7 .. 9 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Каждый пятый житель Латгале не мог себе позволить визит к зубном

3. Прогноз на неделю: первый снег, потепление и дожди

4. Даугавпилс готовится держать дистанцию и на сказочное Рождество

5. Еще одно предприятие планирует присоединиться к Латгальской СЭЗ

6. Молодежный отдел приглашает на карьерные консультации

7. Музей приглашает вернуться на полвека в прошлое

8. В ДТП с пьяным водителем погиб велосипедист

9. Пограничник получил срок за вымогательство взятки и попытку пропустить нелегалов

10. Зараженный Covid-19 ехал в поезде Рига—Зилупе

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Латвия | 25 октября 2020 | 19:43

Понедельник в Латвии также пройдет без существенных осадков

Пресс-фото

В понедельник небо над большей частью территории Латвии будет затянуто облаками, местами ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Ночь пройдет без осадков, температура воздуха понизится до +5..+10 градусов. Днем температура воздуха составит +9..+13 градусов.

Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, скорость его порывов будет достигать 7-12 м/с.

В Риге в понедельник существенных осадков не ожидается. Порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 12 м/с. Температура воздуха составит +9 градусов ночью и +12 градусов днем.

Делфи

Добавить комментарий

 