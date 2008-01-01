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Новости Латвия | 25 октября 2020 | 19:27
Латвия ночью перешла на зимнее время
В ночь на воскресенье, 25 октября, в 4 часа утра, стрелки часов нужно было перевести на один час назад. Латвия перешла на зимнее время, сообщает Министерство экономики.
Так как страны Европейского союза еще не пришли к общему знаменателю относительно перехода на зимнее и летнее время, в Латвии продолжает действовать принятый в 1981 году порядок — мы живем по летнему времени с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. На летнее время Латвия вернется 28 марта 2021 года.
Согласно правилам Кабинета министров, переход на летнее время в Латвии происходит следующим образом: в последнее воскресенье марта в 03:00 часы переводят на час вперед, а последнее воскресенье октября в 04:00 переводят на час назад.
Как сообщал Rus.Lsm.lv, в странах ЕС продолжатся дискуссии о новых условиях перевода часов два раза в год, и пока в силе ранее одобренный порядок, предполагающий, что Латвия и другие страны мира продолжат переходить на летнее время.
Еврокомиссия провела глобальный опрос европейцев по поводу того, надо ли переводить стрелки часов дважды в год. Подавляющее большинство жителей — 84% — высказались против перехода на летнее время и обратно. По утверждениям ЕК, люди все чаще жалуются на негативное влияние перевода часов на их здоровье, а аргумент экономии энергоресурсов от перевода стрелок больше несостоятелен в современной экономике.
Европейская комиссия выступила с предложением отказаться в Европейском союзе от регулярного перевода часов. После странам предложили выбрать между зимним и летним временем — и окончательно перейти в 2019 году весной или осенью соответственно.
Однако странам-участницам потребовалось дополнительное время на работу нацкомиссий и опрос жителей, поэтому дискуссии в ЕС продолжатся — и новая директива, возможно, вступит в силу в 2021 году, указывает Минэкономики.
Латвия поддерживает отказ от сезонной смены времени с постоянным сохранением летнего времени, говорится в докладе Министерства экономики, заслушанном в середине февраля в закрытой части заседания правительства.
И Литва, и Эстония ранее заявили: при выборе часового пояса они учтут точку зрения соседей.
Проведенный ранее опрос показал, что 56% жителей Латвии считают, что перевод времени на один час вперед или назад плохо сказывается на их самочувствии и здоровье.
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