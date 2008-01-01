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Новости Общество | 23 октября 2020 | 19:25

Скоро начнется реконструкция еще двух детских садов

Продолжается обустройство инфраструктуры дошкольных учебных учреждений Даугавпилса. Летом этого года было сдано в эксплуатацию здание 28 детского сада (улица Лиепаяс, 37).

В ноябре планируется завершить работы в здании Стропской основной школы-центра развития на улице Михоэлса, 4. В ближайшее время начнутся строительные работы еще в двух дошкольных образовательных учреждениях, таким образом практически завершив программу повышения энергоэффективности детских садов Даугавпилса, которую самоуправление реализует при софинансировании Европейского фонда регионального развития.
Здание 29-го дошкольного образовательного учреждения (улица Виенибас, 38Б) будет полностью утеплено, здесь будет реконструирована система отопления, заменены окна и входные двери, построена система вентиляции, существующие светильники будут заменены на новые светодиодные, а на крыше будут установлены солнечные коллекторы для подогрева воды.

Аналогичные преобразования ожидают и здание 12 детского сада (улица Музея, 10). Договор на строительные работы подписан 20 октября.

В каждый из этих объектов самоуправление инвестирует более полумиллиона евро, которые предназначены как для реновации зданий, так и для благоустройства прилегающей территории. Руководство думы подчеркивает, что такие масштабные вложения оправданы, потому что не только улучшается техническое состояние строений и сокращаются затраты на их содержание, но, самое главное, создается благоприятная среда для воспитания и развития детей.

Daugavpils
 

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