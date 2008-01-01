23 октября
Именины:
Дайна, Дайнида, Дайнис / Андрей, Антон, Евлампия
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодняшний день хорошо подходит для неторопливой и очень аккуратной деятельности. Не страшно, что к вечеру еще не будет видно результатов, еще пара таких дней - и вы сможете предложить взорам окружающих достойное зрелище.
Источник: ignio.com
- День
- 13 .. 15 C
- Вечер
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1821 ()
|GBP
|0.9027 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.8256 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Каждый пятый житель Латгале не мог себе позволить визит к зубном
3. Прогноз на неделю: первый снег, потепление и дожди
4. Даугавпилс готовится держать дистанцию и на сказочное Рождество
5. Синоптики обещают возвращение теплой погоды на следующей неделе
6. В Даугавпилс приедут «Живые картины»
7. Еще одно предприятие планирует присоединиться к Латгальской СЭЗ
8. Молодежный отдел приглашает на карьерные консультации
9. Музей приглашает вернуться на полвека в прошлое
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 23 октября 2020 | 19:25
Скоро начнется реконструкция еще двух детских садов
Продолжается обустройство инфраструктуры дошкольных учебных учреждений Даугавпилса. Летом этого года было сдано в эксплуатацию здание 28 детского сада (улица Лиепаяс, 37).
В ноябре планируется завершить работы в здании Стропской основной школы-центра развития на улице Михоэлса, 4. В ближайшее время начнутся строительные работы еще в двух дошкольных образовательных учреждениях, таким образом практически завершив программу повышения энергоэффективности детских садов Даугавпилса, которую самоуправление реализует при софинансировании Европейского фонда регионального развития.
Здание 29-го дошкольного образовательного учреждения (улица Виенибас, 38Б) будет полностью утеплено, здесь будет реконструирована система отопления, заменены окна и входные двери, построена система вентиляции, существующие светильники будут заменены на новые светодиодные, а на крыше будут установлены солнечные коллекторы для подогрева воды.
Аналогичные преобразования ожидают и здание 12 детского сада (улица Музея, 10). Договор на строительные работы подписан 20 октября.
В каждый из этих объектов самоуправление инвестирует более полумиллиона евро, которые предназначены как для реновации зданий, так и для благоустройства прилегающей территории. Руководство думы подчеркивает, что такие масштабные вложения оправданы, потому что не только улучшается техническое состояние строений и сокращаются затраты на их содержание, но, самое главное, создается благоприятная среда для воспитания и развития детей.
Добавить комментарий