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Новости Общество | 23 октября 2020 | 19:22

Неделя карьеры в этом году пройдет в онлайн формате

С 26 по 30 октября по всей Латвии, а также в Даугавпилсе, пройдет Неделя карьеры, которую уже восьмой год организует Государственное агентство развития образования в сотрудничестве с самоуправлениями Латвии. Учитывая ситуацию с Covid-19, в этом году мероприятия Недели карьеры – дискуссии, игры и конкурсы – будут в основном проходить удаленно, в онлайн формате. Девиз «Недели карьеры 2020» – «Послушай! Услышь свои возможности».

Во время Недели карьеры в Даугавпилсе, когда очно будут учиться только ученики 1-6 классов, а учащиеся 7-12 классов – отдаленно, все учебные заведения будут организовывать для своих учеников уроки карьеры, выставки рисунков «Звучащие профессии» и «Услышь в себе профессионала», а также мероприятия – интервью «Спроси родителей!» и «История моего учителя!». В свою очередь, учащиеся 7-12 классов будут приглашены для участия в онлайн-мероприятиях, играх, дискуссиях, предлагаемых как каждым учебным заведением, так и партнерами по сотрудничеству.

Удаленно также можно будет участвовать в мероприятиях Латгальской центральной библиотекой и ее филиалов: «Услышь и запомни!», «Библиотекарь в цифровую эпоху», онлайн-уроках, где желающие с помощью информативных видеороликов узнают о профессиях, представленных в библиотеке, и особенностях карьеры в цифровую эпоху. Следя за аккаунтом ЛЦБ в Facebook, можно будет виртуально общаться с представителями самых разных профессий. В течение недели, посещая библиотеки индивидуально, также будет возможно участвовать в конкурсах, посещать литературные выставки и знакомиться с различными ресурсами, чтобы получить информацию по интересующим вопросам при выборе образования и профессии.

Специальными мероприятиями Недели карьеры станут онлайн-дискуссии 27 и 28 октября в Facebook-профиле Государственного агентства развития образования @TavaiKarjerai. Мероприятие во вторник предназначено для учителей, карьерных консультантов и родителей. В свою очередь в среду будет организовано онлайн-мероприятие для молодежи, в котором примут участие эксперты по вопросам карьеры и известные в Латвии предприниматели. Аналогичный формат предлагает Молодежный отдел Даугавпилсской городской думы – дискуссия о карьере «Как услышать себя и выбрать карьерный путь?» состоится 28 октября в 14.00 в Facebook-аккаунте Молодежного отдела.

Daugavpils

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