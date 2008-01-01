Школьники получают питание и на удаленном обучении

Новости Общество | 23 октября 2020 | 19:18

Согласно постановлению правительства Латвии, после завершения школьных каникул ученики всех латвийских школ с 7 по 12 класс на протяжении одной недели будут учиться удаленно. Эта мера принята для борьбы с распространением Covid-19 в учреждениях образования. В Даугавпилсе в течение этого времени ученики упомянутых классов будут также получать продуктовые пакеты, в качестве альтернативы школьному питанию.

Питание в школах дотируется и самоуправлением, и государством. Поэтому, для рационального использования средств и поддержки учеников, Даугавпилсской думой еще ранее было принято решение об выдаче продуктовых пакетов для тех, кто учится удаленно. Расчет стоимости пакетов ведется исходя из стоимости одного школьного обеда, то есть 1,42 евро в день или чуть более 7 евро за неделю (как правило, родители выбирают пакеты в конце недели).

По сравнению с началом октября, многие учащиеся школ и воспитанники детских садов вернулись с удаленного обучения. Однако как именно будет складываться ситуация с Covid-19 в образовательных учреждениях - прогнозировать крайне сложно. При необходимости, самоуправление не исключает возможности вернуться к той форме поддержки, которая была использована в апреле этого года - картам на приобретение продуктов или перечислениям на банковский счёт родителя (для задекларированных учащихся).

Daugavpils

