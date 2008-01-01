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Новости Происшествия | 22 октября 2020 | 20:29

Во время обыска полиция изъяла марихуану, Subutex и деньги от продажи наркотиков

Пресс-фото

В минувшую среду сотрудники полиции, расследуя ранее начатый уголовный процесс, провели обыски в Краславе, где обнаружили таблетки, содержащие наркотические вещества, марихуану, а также выручку от продажи наркотиков.

Обыски были проведены на объектах, принадлежащих женщине 1974 г.р. Она нелегально хранила 55 таблеток с нарковеществом, марихуану, таблетки Subutex, а также наличность.

Все изъятые наркотические и психотропные вещества направлены на экспертизу. Известно, что подозреваемая ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Следствие продолжается.

Delfi

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