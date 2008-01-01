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Новости Латвия | 21 октября 2020 | 22:29

Погода останется ветреной и дождливой — до воскресенья

Пресс-фото

В ближайшие дни в Латвии ожидается сильный ветер, будут дожди. Погода улучшится только в воскресенье, свидетельствуют метеопрогнозы.

С четверга по субботу будет ветрено, особенно в четверг: порывы юго-западного, западного ветра на взморье будут достигать 20-23 м/сек.

Температура воздуха в этот период составит днем +10...+15 градусов, ночи будут лишь ненамного холоднее. Будет дождливо.

В воскресенье погодные условия улучшатся, небо прояснится, станет солнечно, ветер поутихнет, хотя еще останется порывистым. И несколько похолодает: утром местами будет всего +3, днем от +9 до +13 градусов.

Остаток октября, по прогнозам метеорологов, будет не столь богат на осадки, но температура воздуха стабильно будет держаться выше нуля.

LSM 

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