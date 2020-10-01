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Постарайтесь сегодня не показывать никому свою спину. Это довольно уязвимое место, а нынче на вас вполне могут напасть в том или ином смысле этого слова.

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Новости Общество | 21 октября 2020 | 22:13

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 14 по 20 октября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 23 справки о смерти.

В мир иной ушли:
Beļajeva Tamara (01.07.1934 - 15.10.2020)
Bogdanova Vera (08.10.1929 - 16.10.2020)
Buguka Marija (01.06.1933 - 14.10.2020)
Dobrikova Aleksandrina (02.04.1950 - 20.10.2020)
Dubickis Nikolajs (21.12.1950 - 16.10.2020)
Fokins Nikolajs (25.09.1935 - 14.10.2020)
Hmeļņickis Romualds (27.01.1955 - 19.10.2020)
Ivanova Anna (19.09.1935 - 16.10.2020)
Jasvina Valentīna (25.01.1940 - 14.10.2020)
Kartavenkovs Aleksandrs (09.09.1948 - 17.10.2020)
Lipiņš Broņislavs (07.11.1932 - 15.10.2020)
Pekarska Regīna (01.05.1964 - 19.10.2020)
Polgina Marija (09.10.2020 - 10.10.2020)
Samuls Jānis (25.02.1965 - 16.10.2020)
Smuļko Regīna (20.02.1929 - 19.10.2020)
Ščablinskis Ivans (21.02.1955 - 15.10.2020)
Špakovskis Tadeušs (23.11.1947 - 16.10.2020)
Teivāne Eleonora (12.07.1971 - 14.10.2020)
Teivāns Vitālijs (01.11.1951 - 19.10.2020)
Urbanovičs Jevgēnijs (23.02.1929 - 15.10.2020)
Vasiļonoka Valentīna (05.07.1940 - 17.10.2020)
Žeļeznova Vilhelmīna (24.01.1957 - 19.10.2020)
Žigalko Genovefa (18.11.1931 - 19.10.2020).
 

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