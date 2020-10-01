21 октября
Именины:
Северинс,Урзула / Пелагея, Таисия
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Постарайтесь сегодня не показывать никому свою спину. Это довольно уязвимое место, а нынче на вас вполне могут напасть в том или ином смысле этого слова.
Источник: ignio.com
- День
- 8 .. 10 C
- Вечер
- 7 .. 9 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
- Ночь
- 7 .. 9 C
- Утро
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.181 ()
|GBP
|0.9133 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|92.0238 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. В Латвии объявлено желтое предупреждение из-за осадков
4. В Даугавпилсе 19 новых случаев коронавируса и 252 больных
5. В Даугавпилсе и Риге юристы консультируют бесплатно
6. Дом Мартинсонса в Даугавпилсе пополнится емкостями для соления огурцов
7. Преступники похитили мужчину из квартиры, вывезли в лес и угрожали убийством
8. Гарнизонное кладбище – необходимо продолжить исследование
9. Работа учреждений культуры и туристических объектов после 14 октября
10. Синоптики обещают возвращение теплой погоды на следующей неделе
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 21 октября 2020 | 22:13
Ушли в мир иной...
С 14 по 20 октября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 23 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Beļajeva Tamara (01.07.1934 - 15.10.2020)
Bogdanova Vera (08.10.1929 - 16.10.2020)
Buguka Marija (01.06.1933 - 14.10.2020)
Dobrikova Aleksandrina (02.04.1950 - 20.10.2020)
Dubickis Nikolajs (21.12.1950 - 16.10.2020)
Fokins Nikolajs (25.09.1935 - 14.10.2020)
Hmeļņickis Romualds (27.01.1955 - 19.10.2020)
Ivanova Anna (19.09.1935 - 16.10.2020)
Jasvina Valentīna (25.01.1940 - 14.10.2020)
Kartavenkovs Aleksandrs (09.09.1948 - 17.10.2020)
Lipiņš Broņislavs (07.11.1932 - 15.10.2020)
Pekarska Regīna (01.05.1964 - 19.10.2020)
Polgina Marija (09.10.2020 - 10.10.2020)
Samuls Jānis (25.02.1965 - 16.10.2020)
Smuļko Regīna (20.02.1929 - 19.10.2020)
Ščablinskis Ivans (21.02.1955 - 15.10.2020)
Špakovskis Tadeušs (23.11.1947 - 16.10.2020)
Teivāne Eleonora (12.07.1971 - 14.10.2020)
Teivāns Vitālijs (01.11.1951 - 19.10.2020)
Urbanovičs Jevgēnijs (23.02.1929 - 15.10.2020)
Vasiļonoka Valentīna (05.07.1940 - 17.10.2020)
Žeļeznova Vilhelmīna (24.01.1957 - 19.10.2020)
Žigalko Genovefa (18.11.1931 - 19.10.2020).
D-fakti.lv
Добавить комментарий