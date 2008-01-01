Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 21 октября 2020 | 22:12

На 21 октября 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- автоэлектрик;

- администратор;

- администратор офиса;

- архитектор;

- арт – терапевт;

- бармен;

- бетонщики;

- ветеринары;

- визажист;

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- водители тракторной техники;

- водители трактора;

- водитель погрузчика;

- водители экскаватора;

- воспитатель кружка интересов;

- врачи;

- водитель асфальтоукладчика;

- водитель асфальтного катка;

- гладильщик;

- главный бухгалтер;

- дамские парикмахеры;

- дежурный пульта охраны;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- дворник;

- дорожный мастер;

- закройщики;

- изготовители мясных продуктов;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженеры-проектировщики;

- инженер-программист;

- инженер–строитель;

- инженер подготовки производства (металлообработка);

- инженеры-электрики;

- инженер на производстве (металлообработка);

- интервьюер;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- кладовщик;

- контролер;

- конструктор;

- кондитер;

- консультант по продажам;

- комплектовщики;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопед;

- маляры;

- мастера по маникюру;

- мастера швейного производства;

- мастер на производстве (работа в Ливанах);

- мебельщик;

- механик в цех;

- механики;

- менеджер автосервиса;

- медсестры;

- механики электромеханического оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мужской парикмахер;

- мясной кулинар;

- мойщик автомобилей;

- нормировщик;

- обработчики рыбы;

- операторы асфальтоукладчика;

- операторы дорожного катка;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы пескоструйного оборудования (работа в Риге);

- операторы по резке металла;

- оператор по производству бетона;

- операторы покраски металла (работа в Риге);

- оператор бурения;

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- операторы станков металлообработки;

- отделочники;

- организатор мероприятий;

- официанты;

- операторы производства пищевых продуктов;

- операторы производства пиломатериалов;

- оператор плавления;

- организатор работ;

- парикмахеры;

- пекарь;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- поварa;

- помощник повара;

- почтальон;

- продавцы;

- продавец на автозаправочной станции;

- портной;

- программист;

- психолог;

- преподаватель русского языка;

- преподаватель немецкого языка;

- сельскохозяйственный рабочий;

- работник на кухню;

- разнорабочие;

- репортер;

- резчик металла;

- ремонтные рабочие;

- руководитель проектов информационных технологий;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель по продажам;

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- сверловщик;

- секретарь;

- скотник;

- слесари;

- слесари судоремонта (работа в Риге);

- слесарь монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- слесари подвижного состава;

- специалист охраны труда;

- специалист логистики;

- сортировщики;

- социальные работники;

- специалист по моделированию одежды;

- специалист электронного оборудования;

- специалист коммерческой деятельности;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- специалист по торговле;

- строители;

- строительные рабочие;

- техник качества;

- тестировщик информационных систем;

- технический директор;

- технологи продуктов питания;

- токарь;

- торговые агенты;

- учитель истории;

- учитель дошкольного образования;

- учитель начального образования;

- учитель информатики;

- учителя-логопеды;

- упаковщики;

- финансовый аналитик;

- физиотерапевт;

- шеф-повар;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромонтеры;

- электромеханики лифтов;

- электрослесарь;

- эрготерапевты;

- жестянщики;

- зубной техник.



Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.

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