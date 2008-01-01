Даугавпилс будет претендовать на звание культурной столицы Европы

Новости Культура | 21 октября 2020 | 14:47

Министерство культуры объявило предварительный отбор на присвоение титула культурной столицы Европы 2027 года. Даугавпилс решил претендовать на это звание. Это даст городу возможность продемонстрировать свое разнообразие, свое место в Европе, способствуя развитию туризма и чувству гордости за свой город.

Ежегодно международное жюри Европейской комиссии на конкурсной основе выбирает два города в Европе, которым присваивается статус культурной столицы. Это предусматривает культурные мероприятия в течение года, а также пилотные проекты, улучшение государственной и городской инфраструктуры, увеличение потока туристов. В 2027 году такая возможность появится у одного города Латвии и одного города Португалии. Для Латвии это уже вторая возможность одному из городов получить звание культурной столицы Европы. В 2014 году титул был присвоен двум европейским городам – столице Латвии Риге и городу Умео в Швеции.

Заявители проекта отмечают, что Даугавпилс с его богатым культурным и историческим наследием и развитием, которое наблюдается в последние годы, имеет все шансы получить титул и привлечь иностранных партнеров для реализации новых идей.

Сейчас идет активная подготовка к подаче заявки. В процессе будут участвовать не только представители различных организаций (в том числе негосударственного сектора), но и жители города. Вскоре будут проводиться различные семинары и опросы, в которых каждый даугавпилчанин сможет высказать свое мнение и видение о том, что является основными культурными ценностями нашего города и что может еще больше обогатить его культурное пространство.

Информация о возможностях внесения своих предложений будет предоставлена ​​позже. Заявка будет разработана и подана в Министерство культуры до 4 июня следующего года.

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