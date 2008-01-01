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Новости Культура | 21 октября 2020 | 14:47
Даугавпилс будет претендовать на звание культурной столицы Европы
Министерство культуры объявило предварительный отбор на присвоение титула культурной столицы Европы 2027 года. Даугавпилс решил претендовать на это звание. Это даст городу возможность продемонстрировать свое разнообразие, свое место в Европе, способствуя развитию туризма и чувству гордости за свой город.
Ежегодно международное жюри Европейской комиссии на конкурсной основе выбирает два города в Европе, которым присваивается статус культурной столицы. Это предусматривает культурные мероприятия в течение года, а также пилотные проекты, улучшение государственной и городской инфраструктуры, увеличение потока туристов. В 2027 году такая возможность появится у одного города Латвии и одного города Португалии. Для Латвии это уже вторая возможность одному из городов получить звание культурной столицы Европы. В 2014 году титул был присвоен двум европейским городам – столице Латвии Риге и городу Умео в Швеции.
Заявители проекта отмечают, что Даугавпилс с его богатым культурным и историческим наследием и развитием, которое наблюдается в последние годы, имеет все шансы получить титул и привлечь иностранных партнеров для реализации новых идей.
Сейчас идет активная подготовка к подаче заявки. В процессе будут участвовать не только представители различных организаций (в том числе негосударственного сектора), но и жители города. Вскоре будут проводиться различные семинары и опросы, в которых каждый даугавпилчанин сможет высказать свое мнение и видение о том, что является основными культурными ценностями нашего города и что может еще больше обогатить его культурное пространство.
Информация о возможностях внесения своих предложений будет предоставлена позже. Заявка будет разработана и подана в Министерство культуры до 4 июня следующего года.
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