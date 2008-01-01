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Новости Культура | 21 октября 2020 | 14:45

Библиотека приглашает участвовать в конкурсе детского рисунка «Пеппи вдохновляет»

С сентября в Семейном центре цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки доступна интерактивная выставка «Поздравляем Пеппи!», приуроченная к 75-летию литературного образа Пеппи Длинныйчулок шведской писательницей Астрид Линдгрен. Чтобы побудить детей узнать больше о Пеппи и ее приключениях, библиотека объявляет конкурс детского рисунка «Пеппи вдохновляет». К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 4-8 классов общеобразовательных школ Даугавпилса и Даугавпилсского края.

Конкурс пройдет с 16 октября по 8 ноября. В это время учеников призывают по своему выбору создать иллюстрацию к одному из трех рассказов шведской писательницы:

«Как Пеппи играет с полицейскими в салочки»;
«Как Пеппи приглашают на чашку кофе»;
 «Как Пеппи празднует свой день рождения».

Рисунок должен отображать сюжет выбранного рассказа, включая Пеппи и не менее 2 других персонажей из этого рассказа и подчеркивая любую черту характера Пеппи. Каждый участник может представить на конкурс только одну работу. Рисунок вместе с анкетой участника необходимо в электронном виде отправить на адрес электронной почты jana.konopecka@lcb.lv, указав в теме «Для конкурса «Пеппи вдохновляет»». Создатели трех лучших работ получать смарт-браслеты Xiaomi Mi Band 4.

Более подробная информация о требованиях конкурса, оценке работ, определении победителей и виртуальной выставке доступна в положении конкурса.

Выставка, игры и конкурс о Пеппи Длинныйчулок стали возможны благодаря финансовой поддержке Посольства Королевства Швеции в Латвии и Шведского института. Наряду с этим недавно в библиотеке прошла и другая выставка, поддержанная шведской стороной - «Папа в Швеции. Папа в Латвии».

Сейчас в семейном центре цифровых технологий может находиться максимум 8 посетителей. Гостям старше 13 лет необходимо использовать лицевые маски.

Daugavpils

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