Пограничник получил срок за вымогательство взятки и попытку пропустить нелегалов

Новости Происшествия | 20 октября 2020 | 18:46

F64 F64

Резекненский суд приговорил к лишению свободы бывшего пограничника, признанного виновным в попытке вымогательства 3 600 евро и пропуске группы нелегалов.

Согласно материалам дела, пограничник просил за пропуск шести нелегалов через границу 3600 евро, но получил 2000 евро.

Сотрудник Государственной пограничной службы (ГПС) получил 2 года и 5 месяцев тюремного заключения, а также последующий пробационный надзор на 1 год и 2 месяца. Кроме того, он на 2 года и 6 месяцев лишен права работать в ГПС.

Также суд постановил конфисковать у осужденного недвижимость.

Delfi