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Сегодня больше всего вы будете нуждаться в хороших новостях. Получать их можно разными способами, но есть один совершенно безотказный. Надо подойти к человеку, не важно к какому, и попросить сказать что-нибудь хорошее. Кто-то, конечно, испугается и убежит, а кто-то, может, и скажет чего...
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 20 октября 2020 | 18:33
Зараженный Covid-19 ехал в поезде Рига—Зилупе
Шестнадцатого октября латвиец, у которого подтвердили Covid-19, ехал в поезде Рига-Зилупе до Вилян во втором вагоне, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Этот поезд вышел из Риги в 9.47 и пришел в Зилупе в 14.26. Пассажир вышел в Вилянах в 12.59.
Всем пассажирам, которые ехали вместе с ним, необходимо следить за состоянием здоровья. Если есть симптомы заболеваний дыхательных путей, лучше остаться дома, связаться с семейным врачом, чтобы оценить состояние и необходимость сдавать тест на Covid-19.
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