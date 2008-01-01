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Новости Общество | 20 октября 2020 | 18:33

Зараженный Covid-19 ехал в поезде Рига—Зилупе

Пресс-фото

Шестнадцатого октября латвиец, у которого подтвердили Covid-19, ехал в поезде Рига-Зилупе до Вилян во втором вагоне, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Этот поезд вышел из Риги в 9.47 и пришел в Зилупе в 14.26. Пассажир вышел в Вилянах в 12.59.

Всем пассажирам, которые ехали вместе с ним, необходимо следить за состоянием здоровья. Если есть симптомы заболеваний дыхательных путей, лучше остаться дома, связаться с семейным врачом, чтобы оценить состояние и необходимость сдавать тест на Covid-19.

LSM

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