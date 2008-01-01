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Сегодня больше всего вы будете нуждаться в хороших новостях. Получать их можно разными способами, но есть один совершенно безотказный. Надо подойти к человеку, не важно к какому, и попросить сказать что-нибудь хорошее. Кто-то, конечно, испугается и убежит, а кто-то, может, и скажет чего...
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 20 октября 2020 | 18:26
В ДТП с пьяным водителем погиб велосипедист
Вчера в Латгалии произошло дорожно-транспортное происшествие: в столкновении с автомобилем, которым управляла нетрезвая женщина, погиб велосипедист.
Автоавария произошла в поселке Москвина Прейльского края. Велосипедист погиб на месте после столкновения с микроавтобусом Ford Transit. Управлявшая им женщина была нетрезвой — алкометр показал 1,35 промилле. В рамках уголовного процесса Госполиция выясняет обстоятельства происшествия, сообщает агентство LETA.
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