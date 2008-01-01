В ДТП с пьяным водителем погиб велосипедист

Новости Происшествия | 20 октября 2020 | 18:26

Пресс-фото Пресс-фото

Вчера в Латгалии произошло дорожно-транспортное происшествие: в столкновении с автомобилем, которым управляла нетрезвая женщина, погиб велосипедист.

Автоавария произошла в поселке Москвина Прейльского края. Велосипедист погиб на месте после столкновения с микроавтобусом Ford Transit. Управлявшая им женщина была нетрезвой — алкометр показал 1,35 промилле. В рамках уголовного процесса Госполиция выясняет обстоятельства происшествия, сообщает агентство LETA.

В течение суток в стране зарегистрировано 107 автоаварий, в 11 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 человек. Среди пострадавших один пешеход и один велосипедист.

За вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения вчера задержаны четыре водителя, за агрессивное вождение - два.

За сутки оформлен 201 протокол о превышении разрешенной скорости движения, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 421 протокол.

LSM