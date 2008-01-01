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Сегодня больше всего вы будете нуждаться в хороших новостях. Получать их можно разными способами, но есть один совершенно безотказный. Надо подойти к человеку, не важно к какому, и попросить сказать что-нибудь хорошее. Кто-то, конечно, испугается и убежит, а кто-то, может, и скажет чего...

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Новости Происшествия | 20 октября 2020 | 18:26

В ДТП с пьяным водителем погиб велосипедист

Пресс-фото

Вчера в Латгалии произошло дорожно-транспортное происшествие: в столкновении с автомобилем, которым управляла нетрезвая женщина, погиб велосипедист.

Автоавария произошла в поселке Москвина Прейльского края. Велосипедист погиб на месте после столкновения с микроавтобусом Ford Transit. Управлявшая им женщина была нетрезвой — алкометр показал 1,35 промилле. В рамках уголовного процесса Госполиция выясняет обстоятельства происшествия, сообщает агентство LETA.

В течение суток в стране зарегистрировано 107 автоаварий, в 11 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 человек. Среди пострадавших один пешеход и один велосипедист.

За вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения вчера задержаны четыре водителя, за агрессивное вождение - два.

За сутки оформлен 201 протокол о превышении разрешенной скорости движения, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 421 протокол.

 LSM

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