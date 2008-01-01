Молодежный отдел приглашает на карьерные консультации

Новости Общество | 20 октября 2020 | 12:57

Начиная с 15 октября Молодежный отдел Даугавпилсской думы приглашает молодых людей на бесплатные карьерные консультации, которые проводятся как очно по предварительной записи, так и при помощи трансляций на платформе Zoom. Это новое предложение Молодежного отдела доступно для учеников 9-12-х классов, студентов, учащихся профшкол и тех молодых людей, которые не учатся и не работают или хотели бы сменить место учебы или работы.

В отличие от других мест, Молодежный отдел предлагает менее формальный формат общения и более индивидуальный подход к каждому молодому человеку. Контактная информация - 29847583, viktors.gallers@daugavpils.lv. Время консультаций – по средам, с 18 до 20 часов, а также по пятницам, с 15 до 17 часов. Записаться на консультации можно здесь: https://ej.uz/mh4s

В Даугавпилсе молодые люди могут воспользоваться самыми различными видами карьерной поддержки: это и консультации Управления образования, Центра карьеры и поддержки инициатив в Даугавпилсском университете, карьерные консультанты в школах и помощь специалистов в Государственном агентстве занятости.

Молодежный отдел также напоминает и о другом виде бесплатной помощи для молодых людей – консультациях по самым разным проектам, которые доступны как для обществ, так и для частных лиц.

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