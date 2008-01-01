Еще одно предприятие присоединилось к Латгальской СЭЗ

Новости Общество | 20 октября 2020 | 12:55

Все большее число компаний ценит преимущества, которые предоставляет Латгальская специальная экономическая зона (Латгальская СЭЗ). 19 октября к Латгальской СЭЗ присоединилось еще одно производственное предприятие SIA Deora Pluss.

Швейная компания работает в Даугавпилсе с 2013 года и экспортирует свою продукцию в Норвегию, Данию, Швецию, Эстонию, Финляндию, Германию, Литву, Великобританию, Швейцарию, Австрию и Италию. Открыт филиал в Республике Беларусь. До сих пор шили профессиональную спортивную одежду, верхнюю спецодежду, медицинскую одежду, одежду для активного образа жизни для детей и взрослых. Однако в этом году, реагируя на изменения на мировом рынке, было решено начать производство масок для лица и бахил. Инвестиции, которые уже сделаны и еще будут вложены в покупку нового оборудования, позволяют предприятию претендовать на налоговые льготы, которые могут получить участники Латгальской СЭЗ.

В результате запуска новой линии создано 22 дополнительных рабочих места. Сейчас общее число сотрудников предприятия составляет около 150 человек. Производство осуществляется круглосуточно, и уже сегодня необходимы дополнительные рабочие ресурсы, поэтому в ближайшее время планируется привлечь еще 22 новых сотрудника. Это – хорошая поддержка для местного рынка труда, что приветствуется руководством города.

Daugavpils

