Музей приглашает вернуться на полвека в прошлое

Новости Культура | 20 октября 2020 | 12:53

16 октября в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ул.Ригас, 8) начала работать выставка «В квартире советских времен». Представленные на ней предметы интерьера и быта 1960-1970-х годов позволяют ощутить дыхание времени и перенестись на полвека назад.

Уютная гостиная обустроена экспонатами из фондов музея. Часть из них годами ждала, когда будет представлена широкой публике, а часть была приобретена специально для выставки. Помогали в этом как музейные работники, так и жители города, которые приносили в музей необычные предметы. Создатели выставки отмечают, что некоторых экспонатов нет больше ни в одном из музеев Латвии.

В гостиной можно увидеть приспособления для создания причесок и косметику, которые тогда были в арсенале каждой модницы. На полках секции стройными рядами выстроились самые читаемые книги тех десятилетий, а в выдвижных ящиках бережно хранятся значки, которые и сейчас могли бы стать мечтой коллекционера, детские игрушки, документы и многие другие предметы быта и свидетельства ушедшей эпохи. Какие-то из них неприкосновенно хранились в музейном хранилище, другим вторую жизнь подарили умелые руки реставратора.

Результат по достоинству оценили посетители, которые осмотрели выставку уже в день открытия.

Выставка надолго станет частью основной экспозиции музея. Во время её посещения просят соблюдать правила эпидемиологической безопасности и использовать защитные маски для лица. Предварительная запись для групп – по тел. 65424155, 20203713.

Daugavpils

