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Новости Общество | 18 октября 2020 | 19:08
Даугавпилс готовится держать дистанцию и на сказочное Рождество
«Сказка» — такой будет основная тема рождественского оформления Даугавпилса в этом году. «Работа уже кипит, вот прямо сейчас придумываю цветовое решение. Будет много света, белых и золотистых красок», — рассказала Rus.Lsm.lv заместитель главного художника города Лига Чибле.
«Мы живем в «ковидное» время, и с учетом этой ситуации строятся планы. В нынешнем году — акцент на оформление парков и скверов. Пусть люди просто гуляют на свежем воздухе, любуются красотой, пропитываются праздничным настроением. Концертов и массовых мероприятий в помещениях не будет.
Если конкретно, то в Дубровинском парке мы хотим создать такую ретро-атмосферу: много фонарей, гирлянды на деревьях и сказочная карета с лошадями – световая инсталляция. В сквер имени Андрея Пумпура переселятся светящиеся животные, которые пару лет «жили» на площади Виенибас; еще в сквере зацветут цветы. Цветы зимой — это и есть настоящее волшебство. Главная елка на центральной площади будет бело-золотистой, а в привычных домиках гномиков поселятся новые обитатели — эльфы. Ими можно будет любоваться снаружи: зайти внутрь, как в прошлые годы, не получится. Домики небольшие, скопления людей там не избежать», — пояснила Лига.
Также заместитель главного художника сообщила, что главную елку зажгут 5 декабря — она просто засверкает огнями, никакого театрализованного представления не будет. Всего, по словам Чибле, в Даугавпилсе установят 16 елок в разных микрорайонах. Праздник не отменяется, просто он приобретает особый привкус. Увы, таковы обстоятельства.
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