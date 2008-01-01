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Новости Общество | 18 октября 2020 | 18:59
Каждый пятый житель Латгале не мог себе позволить визит к зубном
19% жителей Латгале отказывались от визита к зубному врачу, когда им была необходима помощь. Самая частая причина такого решения — стоимость услуг зубного была не по карману, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением Латвии данные.
В Латгале также сравнительно большая доля населения оценивает свое здоровье как плохое или очень плохое (21%, для сравнения — в Риге этот показатель составляет 13%). Жители Латгале также чаще имеют лишний вес или страдают от ожирения (65% респондентов в возрасте 16-75 лет), в Риге и Рижском регионе этот показатель существенно ниже — соответственно, 57% и 56%.
Ранее уже сообщалось, что средний возраст жителя Рижского региона составляет 40,8 лет (в Риге — 42,7 года). Среднему жителю Латгале 44,8 года, и в этом же регионе с точки зрения статистики наименьшая доля латышей (46%). Меньше половины латышей проживает также в Риге (47%), в Рижском регионе этот показатель составляет 72%, а в самом моноэтническом регионе страны — Видземе — 88%.
Медицинская помощь для жителей всех регионов Латвии сравнительно доступна — от визита к врачу, если была такая необходимость, отказывались не более 10% респондентов. Самые высокие показатели — в Курземе и Видземе.
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