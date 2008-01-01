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Сегодня у вас может появиться желание забиться в темный угол, чтобы никого не видеть и не слышать. Вряд ли вам кто-нибудь сможет помешать, но подумайте сами, стоит ли так расстраиваться из-за такой пустяковой проблемы.

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Новости Латвия | 16 октября 2020 | 11:04

Синоптики обещают возвращение теплой погоды на следующей неделе

Пресс-фото

После нескольких холодных дней в Латвию вернется тепло - повышение температуры ожидается с середины следующей недели, свидетельствуют прогнозы синоптиков на основании данных модели Global Forecast System, сообщает ЛЕТА.

В субботу ночью и утром будет до +3..-4 градусов, днем потеплеет до +5..+9, ожидается умеренный ветер и солнечная погода на большей части территории страны.

В понедельник ветер усилится, местами ожидаются осадки. До среды будет холодно, однако в четверг температура воздуха повысится до +10..+15, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Более теплая погода придет с циклонами, поэтому в последние десять дней октября ожидаются дожди и порывистый ветер.

Делфи

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