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Новости Культура | 16 октября 2020 | 10:44
В Даугавпилс приедут «Живые картины»
На этой неделе в Даугавпилсе побывали представители проекта «Живые картины. Символизм». Мультимедийный проект знакомит с творчеством латышских художников, музыкантов и поэтов начала прошлого века. Планируется, что в следующем году его увидят даугавпилчане.
«Это яркий рассказ, который позволит каждому стать частью «ожившей» картины, почувствовать дыхание времени. Выставка уже была в Цесисе, сейчас находится в Лиепае, и многие посетители приходят несколько раз — плачут, смеются, погружаются в размышления. Всё это длится 25 минут, и они пролетают, как один миг. Все испытывают массу эмоций», - рассказала руководитель проекта Инга Антане.
Предполагается, что «Живые картины» разместятся в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее.
«Организаторы познакомились с нашим пространством. Вначале мы думали расположить выставку в Арт-центре имени Марка Ротко, но там не очень высокие потолки, нужно же не меньше трех с половиной метров. Выставочный зал городского музея идеально подходит — и по высоте, и по свету, и по акустике. Такие мультимедийные проекты популярны во многих странах, в Латвии они пока еще редкость. Там, где эта выставка была, она всем очень понравилась», — пояснил вице-мэр Даугавпилса Янис Дукшинский.
В Лиепае, как уже писал Rus.Lsm.lv, выставка «Живые картины» (Dzīvās gleznas. Simbolisms) работает до конца декабря. В начале 2021 года она отправится в Ригу, а затем будет представлена в Латгалии — в Даугавпилсе.
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