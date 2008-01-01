Преступники похитили мужчину из квартиры, вывезли в лес и угрожали убийством

Новости Происшествия | 15 октября 2020 | 20:04

Пресс-фото Пресс-фото

В минувшую среду сотрудники Даугавпилсского участка Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) по подозрению в похищении и угрозах совершить убийство задержали двух подозреваемых.

Согласно данным ЛРУП, двое преступников ворвались к своей жертве (1957 г.р.) в ночь на 2 октября. Нападавшие избили мужчину, пытаясь выведать нужную им информацию. Затем его запихнули в багажник автомобиля и вывезли в лесной массив, где продолжили избивать и угрожали убить.

Затем они снова погрузили жертву в машину и уже собрались уехать из леса, как заметили приближение полиции. Преступники проигнорировали требования полиции остановиться и решили скрыться на автомобиле, однако попали в аварию.

При проверке в организме водителя был констатирован алкоголь, к тому же у него не оказалось прав. У одного из пассажиров полиция заметила травмы, поэтому его было решено отправить в больницу, где и выяснилось, что его похитили и пытались убить. При проверке оказалось также, что у машины срезан VIN.

14 октября сотрудники Криминальной полиции Латгальского региона задержали подозреваемых: ранее судимых мужчин 1975 и 1986 г.р. Одного из них задержали в Даугавпилсе, второго — в Даугавпилсском крае.

Во время обыска по месту жительства одного из задержанных полиция нашла и изъяла использованные во время нападения огнестрельное оружие и боеприпасы. Следствие продолжается.

Delfi