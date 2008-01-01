15 октября

День мировой поэзии, День белой трости

Именины:
Эда, Хедвига, Хелвийс / Аврелия, Андрей, Анна, Борис

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
День
9 .. 11 C
Вечер
7 .. 9 C
Ветер
.. 2 м/с
пятница
Ночь
6 .. 8 C
Утро
4 .. 6 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

3. На следующей неделе станет прохладнее — прогноз

4. Приняты новые меры по ограничению распространения Covid-19, в Даугавпилсе - до 6 ноября

5. В Центре белорусской культуры открыли выставку картин Софии Шабуневич

6. Наталья Мариноха выставила картины "Для радости"

7. Самоизоляцию не нужно соблюдать, возвращаясь в Латвию из четырех стран

8. Сейм выдал депутата Адамовича для уголовного преследования

9. Под Балви горел дом: в огне пожара погиб человек

10. Променад у Даугавпилсской крепости: историческая брусчатка и памятник Павлу Мельникову

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Происшествия | 15 октября 2020 | 20:04

Преступники похитили мужчину из квартиры, вывезли в лес и угрожали убийством

Пресс-фото

В минувшую среду сотрудники Даугавпилсского участка Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) по подозрению в похищении и угрозах совершить убийство задержали двух подозреваемых.

Согласно данным ЛРУП, двое преступников ворвались к своей жертве (1957 г.р.) в ночь на 2 октября. Нападавшие избили мужчину, пытаясь выведать нужную им информацию. Затем его запихнули в багажник автомобиля и вывезли в лесной массив, где продолжили избивать и угрожали убить.

Затем они снова погрузили жертву в машину и уже собрались уехать из леса, как заметили приближение полиции. Преступники проигнорировали требования полиции остановиться и решили скрыться на автомобиле, однако попали в аварию.

При проверке в организме водителя был констатирован алкоголь, к тому же у него не оказалось прав. У одного из пассажиров полиция заметила травмы, поэтому его было решено отправить в больницу, где и выяснилось, что его похитили и пытались убить. При проверке оказалось также, что у машины срезан VIN.

14 октября сотрудники Криминальной полиции Латгальского региона задержали подозреваемых: ранее судимых мужчин 1975 и 1986 г.р. Одного из них задержали в Даугавпилсе, второго — в Даугавпилсском крае.

Во время обыска по месту жительства одного из задержанных полиция нашла и изъяла использованные во время нападения огнестрельное оружие и боеприпасы. Следствие продолжается.

Delfi

Добавить комментарий

 