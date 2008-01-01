Работа учреждений культуры и туристических объектов после 14 октября

Новости Общество | 15 октября 2020 | 14:19

Продолжая ограничивать рост распространения Covid-19 в Латвии, правительство приняло решение о том, что с 14 октября лицевые маски нужно будет использовать в музеях, библиотеках и других учреждениях культуры. В связи с этим в Даугавпилсе введены новые меры безопасности, которые необходимо учитывать посетителям.

Маски не нужно использовать, посещая мероприятия с фиксированными местами для конкретных персон. Сохраняются прежние меры безопасности – дезинфекция рук, соблюдение дистанции в 2 метра.

Латгальская центральная библиотека и ее филиалы продолжают работать и обслуживать пользователей в соответствии с установленными в стране ограничениями и разработанным санитарным протоколом. Предоставляются все библиотечные услуги, за исключением занятий по интересам для детей и взрослых. Во время посещения обязательно использовать маску. Это требование не распространяется на детей младше 13 лет.

Даугавпилсский центр инноваций одновременно может принять не более 50 посетителей, время посещения – не более 3 часов. Оплата посещения центра производится только банковской картой. При посещении центра необходимо надевать маску (детям до 13 лет маски не нужны).

Маски также обязательны для тех, кто хочет посетить Арт-центр имени Марка Ротко с 14 октября по 6 ноября. Для ограничения расчетов наличными администрация учреждения призывает использовать платежные карты.

С 1 октября Даугавпилсский краеведческий и художественный музей отменяет интерактивные занятия и музейные педагогические мероприятия, посетители принимаются по предварительной записи. С 14 октября защитные маски должны использовать посетители и те сотрудники, которые общаются с клиентами.

Для посещения Музея шмаковки требуется предварительная запись. Время осмотра экспозиции – до 50 минут. Максимальное количество посетителей в помещении одновременно – до 30 человек, обязательно используя защитные маски.

В помещениях Центра информации Даугавпилсской крепости одновременно могут находиться до 8 человек, которые должны быть в масках. Максимальное время пребывания – до 30 минут. Экскурсии по Крепости проходят только вне помещений в группах до 30 человек, используя защитные маски.

В Даугавпилсском театре предусмотрены фиксированные персонализированные места для зрителей, поэтому использовать маски зрителям не обязательно. Но это смело можно делать, если есть такое желание. Между каждой группой двух зрительных мест предусмотрено расстояние в 1 метр или защитный барьер.

Посетителей всех культурных учреждений и туристических объектов просят следовать указаниям персонала.

Жителям также рекомендуется оценить состояние своего здоровья и оставаться дома, если у них есть симптомы респираторного инфекционного заболевания, а также если они обязаны соблюдать самоизоляцию, домашний карантин или условия строгой изоляции.

Daugavpils

