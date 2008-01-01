Гарнизонное кладбище – необходимо продолжить исследование

Новости Общество | 15 октября 2020 | 14:17

Весной этого года на Гарнизонном кладбище, прямо на поверхности земли, были обнаружены культурно-исторические ценности, боеприпасы и фрагменты человеческих останков. Эти объекты проявились в результате плановой расчистки территории под новые захоронения силами предприятия «Labiekartošana-D». На этой неделе к исследованию этого места приступили археологи Гунтис Земитис (Guntis Zemītis) и Рудолфс Брузис (Rūdolfs Brūzis) при поддержке ассистентов и работников «Labiekartošana-D».

Как и предполагалось ранее, отчищенная область Гарнизонного кладбища представляет собой зону смешанных захоронений, относящихся к разным историческим эпохам. Часть из них представлена 19 веком, а другая часть – началом 20-го века. Не исключается, что здесь могут находится и массовые захоронения времен Второй мировой войны. Некоторые цельные останки погребенных упокоены в гробах с ориентацией на запад, в то время как другие не имеют признаков культового погребения.

Основная часть объектов собрана археологами с поверхности земли для классификации и исследования, а также последующего захоронения. Однако учитывая стихийный характер погребений, точный исторический анализ будет сделать очень непросто. Для этого самоуправление постарается получить копии исторических чертежей кладбища из российских архивов.

Беря во внимание все обстоятельства, пока городская дума склоняется к тому, чтобы прекратить дальнейшие гражданские захоронения на этой территории. Возможно в перспективе здесь получится сделать некрополь, вернув обратно те памятники и надгробия, которые предприятие «Labiekartošana-D» вывезло на свою базу для хранения.

На Гарнизонном кладбище по-прежнему действуют круглосуточные камеры видеонаблюдения, а полиция самоуправления реагирует на подозрительные случаи присутствия людей в этой зоне.

Daugavpils

