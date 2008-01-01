14 октября
Международный день стандартизации
Именины:
Вилхелмине, Минна / Александр, Вера, Григорий
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Вы сегодня будете настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут не заметить вас, сколь бы велико ни было их желание проигнорировать ваше присутствие. Не пугайте вы их, болезных.
Источник: ignio.com
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1787 ()
|GBP
|0.9059 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.8041 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Стал известен лауреат Нобелевской премии мира
3. На следующей неделе станет прохладнее — прогноз
4. Приняты новые меры по ограничению распространения Covid-19, в Даугавпилсе - до 6 ноября
5. В Центре белорусской культуры открыли выставку картин Софии Шабуневич
6. Наталья Мариноха выставила картины "Для радости"
7. Самоизоляцию не нужно соблюдать, возвращаясь в Латвию из четырех стран
9. На заседании Комиссии по гражданской обороне обсудили работу в нынешних условиях
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 14 октября 2020 | 23:20
В Даугавпилсе 19 новых случаев коронавируса и 252 больных
Из 102 обнаруженных во вторник случаев Covid-19 большинство зарегистрировано в Риге и Даугавпилсе, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Двое заразились за границей - в России и Финляндии. 54 больных связаны с известными очагами заболевания. Путь заражения остальных пациентов уточняется.
В Риге зарегистрировано 39 новых инфицированных и всего болеют 615 человек, в Даугавпилсе 19 новых случаев и 252 больных.
Девять новых случаев зарегистрировано в Краславском крае, где количество больных Covid-19 достигло 65.
Среди вновь выявленных случаев 24 относятся к возрастной группе 30-39 лет, 20 - к возрастной группе 50-59 лет, 18 - к возрастной группе 40-49 лет, а в других возрастных группах зараженных меньше.
Добавить комментарий