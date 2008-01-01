В Даугавпилсе и Риге юристы консультируют бесплатно

Новости Общество | 14 октября 2020 | 23:11

LSM LSM

С 12 октября в Даугавпилсе и Риге любой желающий может получить бесплатную юридическую помощь — такой проект стартовал при поддержке Минюста. Людям помогают в общей сложности 9 специалистов, сообщает Служба новостей Латвийского радио-4.

Государственный консультант Игорь Трофимов — один из трёх юристов, которые в Даугавпилсе консультируют бесплатно. Специалисты участвуют в пилотном проекте Администрации юридической помощи — она в ведении Минюста.

Случаи бывают разные, говорит Трофимов. Например, позвонили и спросили, когда прийти, чтобы обсудить детали развода. Перед этим женщина поделилась сомнениями по поводу имущественного вопроса.

«Никто против неё ничего плохого не совершил. Её имущественные права не были ограничены, её страхи были необоснованны. Объяснил, как работает закон в отношении её ситуации. Это было всё ей понятно. Вплоть до того, что в то учреждение, которое, на её взгляд, совершало какие-то ошибочные или противоправные действия, женщина прямо во время консультации позвонила — и выяснилось, что на самом деле она неправильно интерпретировала правовые нормы»

До этого человек в течение года никак не решал вопрос, продолжает Игорь Трофимов.

«Там был некоторый нюанс, который в дальнейшем никак не повлиял на её имущественные права, но в самом начале у неё обосновано закрались сомнения. Однако она тянула с этими сомнениями около года. Не знаю, почему, возможно, не могла обратиться за юридической помощью»

Уровень юридической грамотности людей Игорь Трофимов оценивает как очень низкий — независимо от уровня образования.

«В основном сталкиваюсь с клиентами, которые, как правило, уже опоздали. Возможно, уже вступило в силу решение суда. Возможно, какие-то другие необратимые последствия наступили. Есть разные варианты. Есть случаи, когда люди просто не знают, как это реализовать. Это можно реализовать и без судебного разбирательства, даже без участия юристов, просто нужно сходить в государственное учреждение, которое его проблему, оказывается, может решить»

Юлия — одна из немногих, кто пришел на бесплатную консультацию в день старта проекта. Девушка интересовалась моментами бракоразводного процесса, ей интересно услышать мнение третьей стороны.

«Во-первых, это бесплатно, а во-вторых, сложилась такая ситуация в жизни, что я хочу услышать мнение независимого юриста, который помог бы мне сложить дальнейшую картинку в моей жизни — семейное право, раздел имущества и так далее и тому подобное»

Проект — это часть большой европейской программы, она рассчитана на укрепление правовой системы в Латвии. Еще одна цель — в реальности понять, как это могло бы работать, так как подобные практики действуют в других странах, рассказывает координатор проекта Инга Бите.

«Цель — чтобы люди не откладывали решение своих юридических вопросов, потому что на практике видно, что люди откладывают до последнего момента, когда проблема уже большая и решать её трудно. Мы предполагаем, что если человек сразу может получить бесплатную консультацию, то, возможно, он раньше начнёт решать свои юридические проблемы»

Юридическую государственную помощь в Латвии могут получить люди, имеющие статус малоимущего, объясняет Бите.

«Человек сначала должен получить статус, потом обратиться в Агентство юридической помощи — и там принимается решение обеспечить его этой юридической помощью. Мы захотели сделать это просто и для любого человека — без бюрократии. В Риге это 6 человек, которые меняются, поскольку у них есть свои клиенты: они работают как юристы, или как адвокаты. В Даугавпилсе это три человека, которые тоже будут меняться»

Проект стартовал 12 октября в двух городах — это Рига и Даугавпилс, он продлится до 4 декабря. В Риге приёмные часы — с 9 утра до семи вечера в понедельник, вторник, четверг и пятницу, а в Даугавпилсе — с 12 часов дня до 19.30 по вторникам и четвергам. Записаться может любой желающий.

Как уже писал Rus.lsm.lv, cовместно с присяжными адвокатами юристы-магистранты бесплатно консультируют тех, кто не может позволить себе услуги юриста. Людей принимают в Центре юридической практики и помощи Латвийского университета.

LSM