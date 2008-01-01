Дом Мартинсонса в Даугавпилсе пополнится емкостями для соления огурцов

Новости Культура | 14 октября 2020 | 23:11

Пресс-фото Пресс-фото

Весной этого года даугавпилсское строительное управление утвердило начало работ на территории порохового склада в Крепости. Бывший склад станет керамическим сектором Арт-центра имени Марка Ротко, где найдется место и для весьма необычных экспонатов — емкостей, в которых еще в годы Первой республики квасили капусту и солили огурцы.

Пороховой склад, как уже рассказывал Rus.Lsm.lv, построен в середине XIX века и использовался для хранения на деревянных стеллажах бочек с порохом. Долгое время считалось, что овощехранилищем здание стало в советское время, когда в крепости располагалось военно-авиационное училище. Однако выяснилось: огурцы и капусту здесь заготавливали еще до 1940 года.

«Инспекция по охране памятников решила сохранить эти старые емкости, в которых консервировали овощи. Они займут треть бывшего склада, а две трети, как и планировалось изначально, станут сектором Арт-центра, там будет храниться большая коллекция произведений выдающегося латвийского керамика, уроженца Даугавпилса Петериса Мартинсонса (1931-2013), будут проходить керамические выставки. Арт-центр предложил оригинальное решение в оформлении общего пространства бывшего склада. Чтобы всё сделать, потребуется немного больше времени, чем мы рассчитывали раньше. Были и еще небольшие сюрпризы: когда начались земельные работы, строители нашли кости. Вызвали археолога, который установил, что кости животного происхождения. Опять же на это потребовалось дополнительное время», — пояснил Rus.Lsm.lv старший эксперт по проектам Даугавпилсской городской думы Артем Махлин.

Работы в бывшем пороховом складе проходят в рамках трансграничного проекта «Сохранение культурно-исторического наследия России и Латвии» (LV-RU HERITAGE). Помимо Даугавпилса, в проекте участвуют Цесвайне и Псков.

В здании будет заменена кровля, отреставрирован фасад, положен новый пол, восстановлены окна и двери. Предстоит также подвести канализацию, обеспечить снабжение электроэнергией, обустроить системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Работы пройдут и на территории, прилегающей непосредственно к зданию: здесь появится детская площадка и сувенирный киоск. В планах также восстановление яблоневого сада и установка внешнего освещения. Часть работ уже выполнена.

«Мы планировали всё завершить до апреля будущего года. Но с учетом всего того, о чем я сказал раньше, проект продлится на срок от одного до трех месяцев. В любом случае не позже лета 2021 года Дом Мартинсонса будет готов принять первых посетителей», — заключил Махлин.

LSM