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Всегда приятно порадовать ближнего. Сегодня вам как раз представится такая возможность. Кроме того, нынешний день лучше всего посвятить общению с прекрасным. Если в личном распоряжении ничего прекрасного у вас не наблюдается, придется сходить в музей.

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Новости Латвия | 14 октября 2020 | 23:10

В Латвии объявлено желтое предупреждение из-за осадков

Пресс-фото

До утра четверга на большей части территории Латвии продолжится дождь, во многих районах он будет сильным, прогнозируют синоптики.

До полудня 15 октября в силе будет желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном дожде, количество осадков достигнет 20-25 мм.

Во второй половине дня в четверг количество осадков уменьшится - во многих районах ожидается моросящий или умеренный дождь. Небо будет затянуто серыми облаками, а северо-западной части страны выглянет солнце, самым солнечным день будет на юге Латгале.

Ночью и в первой половине дня местами в юго-восточной части страны ветер утихнет и образуется туман. На северном побережье Курземе сохранятся порывы северо-восточного ветра скоростью до 18 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +5..+9 градусов, а днем составит +6..+12 градусов.

В Риге ожидается продолжительный и временами сильный дождь, со второй половины дня в четверг существенных осадков больше не предвидится. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит +7..+9 градусов.

LSM

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