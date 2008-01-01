В Латвии объявлено желтое предупреждение из-за осадков

Новости Латвия | 14 октября 2020 | 23:10

Пресс-фото Пресс-фото

До утра четверга на большей части территории Латвии продолжится дождь, во многих районах он будет сильным, прогнозируют синоптики.

До полудня 15 октября в силе будет желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном дожде, количество осадков достигнет 20-25 мм.

Во второй половине дня в четверг количество осадков уменьшится - во многих районах ожидается моросящий или умеренный дождь. Небо будет затянуто серыми облаками, а северо-западной части страны выглянет солнце, самым солнечным день будет на юге Латгале.

Ночью и в первой половине дня местами в юго-восточной части страны ветер утихнет и образуется туман. На северном побережье Курземе сохранятся порывы северо-восточного ветра скоростью до 18 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +5..+9 градусов, а днем составит +6..+12 градусов.

В Риге ожидается продолжительный и временами сильный дождь, со второй половины дня в четверг существенных осадков больше не предвидится. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит +7..+9 градусов.

LSM