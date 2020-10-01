14 октября
Международный день стандартизации
Именины:
Вилхелмине, Минна / Александр, Вера, Григорий
Гороскоп на день
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Сегодня вашей сильной стороной будет абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от людей, с которыми будете общаться, здесь вас будет ждать жестокое разочарование.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 14 октября 2020 | 23:07
Ушли в мир иной...
С 7 по 13 октября 2020 года в Даугавпилсском загсе была выдана 13 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Avguceviča Modesta (10.06.1948 - 11.10.2020)
Ļebedeva Ludmila (11.08.1958 - 09.10.2020)
Miļukina Agafija (04.03.1936 - 13.10.2020)
Muravskis Valerijs (08.08.1956 - 08.10.2020)
Nords Žanis (26.10.1961 - 08.10.2020)
Piļecka Tamāra (26.09.1923 - 12.10.2020)
Pluka Varvara (14.12.1936 - 09.10.2020)
Romāne Ārija (20.10.1926 - 13.10.2020)
Salceviča Tekla (08.10.1930 - 09.10.2020)
Stepans Konstantīns (15.03.1937 - 08.10.2020)
Šablinskis Ivans (16.06.1963 - 08.10.2020)
Volkova Gaļina (09.03.1931 - 06.10.2020)
Vorfolomejeva Elvīra (26.05.1946 - 10.10.2020).
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