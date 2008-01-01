Асфальтирование грунтовых дорог продолжается

Новости Общество | 14 октября 2020 | 09:52

В Даугавпилсе продолжается асфальтирование грунтовых дорог. В августе начатые работы на Гриве и в Нидеркунах идут полным ходом, на Новом Строении началось строительство ливневой канализации, в этом сезоне также планируется начать работы и в Старом Форштадте.

На улицах Сколас, Пиененю и Стару на Гриве построена сеть ливневой канализации, продолжается строительство сети уличного освещения, затем будет уложено асфальтовое покрытие. При благоприятных погодных условиях и температуре воздуха, позволяющей проводить работы по асфальтированию, в этом году можно будет уложить нижний слой асфальта для комфортного передвижения жителей.

Земляные работы начались также на участке улицы Миера от улицы Тукума до Валкас. В ближайшее время будет заключен договор на выполнение строительных работ на улице Ликснас в Старом Форштадте.

На всех объектах будет не только уложен асфальт, но и построены сети ливневой канализации и установлено новое освещение.

Планируется продолжить программу асфальтирования грунтовых дорог, приведя в порядок все большее количество новых участков дорог в разных микрорайонах города. Разработаны технические проекты для реконструкции участков улиц Вентспилс, Ливану, Авоту, Ужвалдес, Миера, Дарба, Айзпилсетас, Слоку, Лиепу и Базницас.

Daugavpils

