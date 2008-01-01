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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 14 октября 2020 | 09:52
Асфальтирование грунтовых дорог продолжается
В Даугавпилсе продолжается асфальтирование грунтовых дорог. В августе начатые работы на Гриве и в Нидеркунах идут полным ходом, на Новом Строении началось строительство ливневой канализации, в этом сезоне также планируется начать работы и в Старом Форштадте.
На улицах Сколас, Пиененю и Стару на Гриве построена сеть ливневой канализации, продолжается строительство сети уличного освещения, затем будет уложено асфальтовое покрытие. При благоприятных погодных условиях и температуре воздуха, позволяющей проводить работы по асфальтированию, в этом году можно будет уложить нижний слой асфальта для комфортного передвижения жителей.
Земляные работы начались также на участке улицы Миера от улицы Тукума до Валкас. В ближайшее время будет заключен договор на выполнение строительных работ на улице Ликснас в Старом Форштадте.
На всех объектах будет не только уложен асфальт, но и построены сети ливневой канализации и установлено новое освещение.
Планируется продолжить программу асфальтирования грунтовых дорог, приведя в порядок все большее количество новых участков дорог в разных микрорайонах города. Разработаны технические проекты для реконструкции участков улиц Вентспилс, Ливану, Авоту, Ужвалдес, Миера, Дарба, Айзпилсетас, Слоку, Лиепу и Базницас.
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