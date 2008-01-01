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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 14 октября 2020 | 09:49
В Даугавпилсе начался отопительный сезон
В связи с ухудшающимися погодными условиями, с 13 октября все дома, находящиеся на обслуживании Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, подключены к отоплению. В зависимости от настройки теплоузлов, подача тепла в дом может происходить при разных температурах наружного воздуха.
При стандартных настройках теплоузел включится при +8 градусах Цельсия и будет выключаться при +10. Данные параметры можно изменить в соответствие с желанием жильцов. В настоящий момент в Даугавпилсе тепло уже получают более 120 многоквартирных домов (клиенты ПЖКХ). Подключаться начали и кооперативы, и дома на обслуживании частных обслуживающих предприятий.
До 12 октября собственники квартир могли подать заявление на изменение даты подключения отопления в их домах и выбрать свою дату включения системы отопления – такой возможностью воспользовался только один многоквартирный дом.
ПЖКХ напоминает, что сам факт подключения не подразумевает подачу тепла круглосуточно – это зависит от регулировки теплоузлов и погоды. Оплата происходит только за потребленную теплоэнергию. При этом долгое откладывание подачи тепла может позже сказаться на счетах за отопление, так как разогрев холодного дома требует заметно больше ресурсов.
На сегодняшний день в Даугавпилсе самый низкий тариф на теплоэнергию в Латгалии и один из самых низких тарифов в Латвии - 41,63 EUR/Мвт-ч. По сравнению с началом прошлого отопительного сезона, этот показатель ниже на целых 14%.
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