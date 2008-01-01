14 октября

Международный день стандартизации

Именины:
Вилхелмине, Минна / Александр, Вера, Григорий

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня вы будете заряжены двойной порцией энергии. Вам, пожалуй, даже автобус догонять не придется - скорее уж он будет вынужден догонять вас. Постарайтесь утилизовать эту энергию в светлое время суток, если вы сохраните ее до вечера, вам трудно будет заснуть.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
7 .. 9 C
Вечер
7 .. 9 C
Ветер
3 .. 5 м/с
среда
Ночь
7 .. 9 C
Утро
7 .. 9 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

3. На следующей неделе станет прохладнее — прогноз

4. Приняты новые меры по ограничению распространения Covid-19, в Даугавпилсе - до 6 ноября

5. В Центре белорусской культуры открыли выставку картин Софии Шабуневич

6. Наталья Мариноха выставила картины "Для радости"

7. Самоизоляцию не нужно соблюдать, возвращаясь в Латвию из четырех стран

8. Ушли в мир иной...

9. На заседании Комиссии по гражданской обороне обсудили работу в нынешних условиях

10. Информация о работе ПЖКХ во время чрезвычайной ситуации

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 14 октября 2020 | 09:46

На площадках для выгула собак устанавливают новые тренажеры

В начале октября на многих площадках для выгула собак в разных микрорайонах Даугавпилса появились новые тренажеры. SIA “Labiekārtošana-D” по заказу Управления коммунального хозяйства продолжит обновлять площадки, в ближайшее время проведя там и другие работы.

Новое оборудование уже частично установлено в местах, где оно больше всего износилось: на Эспланаде, в районе улицы Дикю, в парке Айзпилсетас у 13-й школы и вблизи парка Авотиню (бывшая Артбаза). Здесь появятся новые тренажеры для собак и мусорные урны. Там, где позволяют размеры площадок, старое оборудование реставрируют и продолжат использовать. На площадках поменьше его демонтируют и полностью заменят на новое. Благоустройство планируется продолжить и в следующем году, когда приведут в порядок ограждения и установят новые скамейки.

Жители уже успели оценить положительные перемены: очень важно, чтобы у собак было место, где можно хорошенько размяться и потренироваться. В таких условиях животному намного проще успешно социализироваться. Сожаление вызывает лишь безответственное поведение людей: хозяева собак порой не считают нужным убрать за своим питомцем, а компании навеселе нередко захламляют и громят площадки.

Управление коммунального хозяйства и в дальнейшем будет работать над благоустройством городской среды, уделяя внимание также проблеме нехватки освещения вблизи площадок для выгула собак. Это требует значительных вложений, но решения ищут.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 