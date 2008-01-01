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Сегодня вы будете заряжены двойной порцией энергии. Вам, пожалуй, даже автобус догонять не придется - скорее уж он будет вынужден догонять вас. Постарайтесь утилизовать эту энергию в светлое время суток, если вы сохраните ее до вечера, вам трудно будет заснуть.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 14 октября 2020 | 09:46
На площадках для выгула собак устанавливают новые тренажеры
В начале октября на многих площадках для выгула собак в разных микрорайонах Даугавпилса появились новые тренажеры. SIA “Labiekārtošana-D” по заказу Управления коммунального хозяйства продолжит обновлять площадки, в ближайшее время проведя там и другие работы.
Новое оборудование уже частично установлено в местах, где оно больше всего износилось: на Эспланаде, в районе улицы Дикю, в парке Айзпилсетас у 13-й школы и вблизи парка Авотиню (бывшая Артбаза). Здесь появятся новые тренажеры для собак и мусорные урны. Там, где позволяют размеры площадок, старое оборудование реставрируют и продолжат использовать. На площадках поменьше его демонтируют и полностью заменят на новое. Благоустройство планируется продолжить и в следующем году, когда приведут в порядок ограждения и установят новые скамейки.
Жители уже успели оценить положительные перемены: очень важно, чтобы у собак было место, где можно хорошенько размяться и потренироваться. В таких условиях животному намного проще успешно социализироваться. Сожаление вызывает лишь безответственное поведение людей: хозяева собак порой не считают нужным убрать за своим питомцем, а компании навеселе нередко захламляют и громят площадки.
Управление коммунального хозяйства и в дальнейшем будет работать над благоустройством городской среды, уделяя внимание также проблеме нехватки освещения вблизи площадок для выгула собак. Это требует значительных вложений, но решения ищут.
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