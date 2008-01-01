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Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания. Желательно письменного, дабы в случае расхождения во мнениях было к чему апеллировать.

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Новости Общество | 13 октября 2020 | 09:31

Информация об отопительном сезонe

В связи с ухудшающимися погодными условиями, с 13 октября 2020 года ПЖКХ начинает отопительный сезон.

С этого дня все дома, которые обслуживает Предприятиe жилищно-коммунального хозяйства, подключат к отоплению.
Если некоторые собственники будут не согласны со вторника подключать отопление, просьба в течение дня, 12 октября, написать заявление об отказе, указав желаемую дату подключения отопления, и прислать его на электронную почту pasts@ddzksu.lv или же опустить заявление в почтовые ящики, расположенные возле домоуправлений или у главного офиса на ул.Лиепаяс, 21. Однако нужно понимать, что такое заявление может написать человек, имеющий полномочия принимать от имени дома такие решения. В противном случае нужно будет созвать официальное собрание, и заручиться поддержкой 50%+1 голос собственников квартир.

Daugavpils
 

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