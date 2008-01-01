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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 13 октября 2020 | 09:29
Возобновлено движение трамваев по маршруту №3 до Даугавпилсской крепости
С 12 октября в Даугавпилсе возобновлено движение трамваев по стандартному маршруту №3 до Даугавпилсской крепости. До этого момента движение с поворотом на улицу Циетокшня было закрыто ввиду проекта по реконструкции трамвайных путей в центре города. Данное решение было принято председателем городской думы Игорем Прелатовым для разгрузки пассажиропотока в автобусах в условиях COVID-19.
Для возобновления движения трамвая №3 было необходимо закончить ряд работ на пересечении улиц Парадес и Циетокшня, где также пролегают пути 1-го трамвайного маршрута. Исполнителю SIA “Binders” необходимо закончить все свои работы до 31 октября. После этого должна стартовать вторая часть проекта по обновлению трамвайной инфраструктуры до Даугавпилсской крепости. В настоящий момент строители проводят заключительные закупки и приступят к проекту через пару недель.
Между тем на этой неделе по маршруту №1 должны начать движение новые низкопольные трамваи «City Star», тест которых по этому направлению почти завершен.
Расписание общественного транспорта доступно на домашней странице AS «Daugavpils satiksme» (satiksme.daugavpils.lv/tramvaju-kustibu-saraksts).
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