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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 13 октября 2020 | 09:29

Возобновлено движение трамваев по маршруту №3 до Даугавпилсской крепости

С 12 октября в Даугавпилсе возобновлено движение трамваев по стандартному маршруту №3 до Даугавпилсской крепости. До этого момента движение с поворотом на улицу Циетокшня было закрыто ввиду проекта по реконструкции трамвайных путей в центре города. Данное решение было принято председателем городской думы Игорем Прелатовым для разгрузки пассажиропотока в автобусах в условиях COVID-19.

Для возобновления движения трамвая №3 было необходимо закончить ряд работ на пересечении улиц Парадес и Циетокшня, где также пролегают пути 1-го трамвайного маршрута. Исполнителю SIA “Binders” необходимо закончить все свои работы до 31 октября. После этого должна стартовать вторая часть проекта по обновлению трамвайной инфраструктуры до Даугавпилсской крепости. В настоящий момент строители проводят заключительные закупки и приступят к проекту через пару недель.

Между тем на этой неделе по маршруту №1 должны начать движение новые низкопольные трамваи «City Star», тест которых по этому направлению почти завершен.

Расписание общественного транспорта доступно на домашней странице AS «Daugavpils satiksme» (satiksme.daugavpils.lv/tramvaju-kustibu-saraksts).

Daugavpils
 

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