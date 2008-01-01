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Сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь - пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас, вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.
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Новости Культура | 13 октября 2020 | 09:26
Годовая карта Центра Ротко - отличный подарок для ценителей искусства!
Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко разработал специальную годовую карту для индивидуального пользования, которая позволяет посещать все постоянные и сменные экспозиции Центра Ротко неограниченное количество раз на протяжении всего года.
Это дает возможность осматривать ретроспективу оригинальных работ Марка Ротко и работы четырех больших выставочных сезонов - в совокупности порядка 50 выставочных проектов латвийских и зарубежных художников.
Концепт этой карты, которую можно приобрести как для себя, так и в качестве отличного подарка для родных и близких, был вдохновлен аналогичным предложением Латвийского Национального художественного музея и мировой практикой арт-центров.
Годовую карту можно приобрести, заполнив анкету, непосредственно в центре Ротко или на домашней странице арт-центра. Больше информации - gadakarte@rothkocenter.com или по телефону +371 654 30250. Стоимость карты – 36,00 евро. Предъявив соответствующее удостоверение, школьники, студенты и пенсионеры могут купить карту за полцены- 18,00 евро. Годовая карта доступна в двух вариантах – на латышском или английском языке.
Обладатели годовой карты смогут не только посещать все выставки арт-центра в неограниченном количестве, но и использовать особые предложения, о которых будут высылаться индивидуальные уведомления.
Арт-центр Ротко напоминает, что в это воскресенье, 18 октября, на протяжении всего дня осмотр сменных экспозиций будет доступен по акционным ценам.
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