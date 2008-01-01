Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 12 октября 2020 | 17:04

На 12 октября 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- автоэлектрик;

- администратор;

- администратор офиса;

- архитектор;

- арт – терапевт;

- ассистент проекта;

- бармен;

- бетонщики;

- ветеринары;

- визажист;

- водитель автомобиля;

- водитель автопогрузчика;

- водители грузовых автомобилей;

- водители тракторной техники;

- водители трактора;

- водитель погрузчика;

- водители экскаватора;

- врачи;

- водитель асфальтоукладчика;

- водитель асфальтного катка;

- гладильщик;

- дамские парикмахеры;

- дежурный пульта охраны;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- дорожный мастер;

- закройщики;

- изготовители мясных продуктов;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженеры-проектировщики;

- инженер-программист;

- инженер–строитель;

- инженеры-электрики;

- инженер на производстве (металлообработка);

- интервьюер;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- кладовщик;

- контролер;

- конструктор;

- кондитер;

- консультант по продажам;

- комплектовщики;

- кондуктор автобуса;

- кондуктор трамвая;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- лесник;

- логопед;

- маляры;

- мастера по маникюру;

- мастера швейного производства;

- мастер на производстве (работа в Ливанах);

- мебельщик;

- механик в цех;

- механики;

- методист образования;

- менеджер автосервиса;

- медсестры;

- механики электромеханического оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мужской парикмахер;

- мясной кулинар;

- мойщик автомобилей;

- нормировщик;

- обработчики рыбы;

- операторы асфальтоукладчика;

- операторы дорожного катка;

- организатор мероприятий;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы пескоструйного оборудования (работа в Риге);

- операторы по резке металла;

- оператор по производству бетона;

- операторы покраски металла (работа в Риге);

- оператор бурения;

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- операторы станков металлообработки;

- отделочники;

- организатор мероприятий;

- официанты;

- операторы производства пищевых продуктов;

- оператор плавления;

- парикмахеры;

- пекарь;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- поварa;

- помощник повара;

- помощник юриста;

- преподаватели учебного центра;

- почтальон;

- приемщик продукции (металлообработка);

- продавцы;

- продавец на автозаправочной станции;

- портной;

- программист;

- работники охраны;

- работник приюта для животных;

- разнорабочие;

- резчик металла;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель кружка по интересам;

- руководитель по продажам;

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- сверловщик;

- секретарь;

- скотник;

- слесари;

- слесари судоремонта (работа в Риге);

- слесарь монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- слесари подвижного состава;

- сортировщики;

- специалист по моделированию одежды;

- специалист электронного оборудования;

- специалист коммерческой деятельности;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- специалист по торговле;

- строители;

- строительные рабочие;

- специалист по рекламе;

- тестировщик информационных систем;

- технический директор;

- технологи продуктов питания;

- токарь;

- торговые агенты;

- учитель дошкольного образования;

- учитель начального образования;

- учитель информатики;

- учителя-логопеды;

- упаковщики;

- финансовый аналитик;

- физиотерапевт;

- шеф-повар;

- швеи;

- штукатуры;

- юрист;

- экономисты;

- электрики;

- электромонтер;

- электромеханики лифтов;

- электрослесарь;

- эрготерапевты;

- жестянщики;

- зубной техник.



Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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