Сотрудников Социальной службы обеспечат медицинскими страховками

Новости Общество | 12 октября 2020 | 11:01

В связи с повышением уровня заболеваемости Сovid-19 в Даугавпилсе, принято решение обеспечить полисами медицинского страхования тех сотрудников Социальной службы, которые ведут прием населения, непосредственно контактируют с клиентами.

«Учитывая нынешнюю ситуацию с угрозой коронавируса, приняли решение обеспечить наших социальных работников полисами страхования здоровья. Именно тех из них, кто в своей работе непосредственно контактирует с населением. Сейчас очень важно поддержать сотрудников, чтобы в этих сложных условиях мотивировать их и обеспечить социальную защиту, люди морально будут чувствовать себя более уверенно», - отметил первый вице-мэр Городской думы Янис Лачплесис.

Полисы будут оплачены из бюджета Социальной службы. По данным статистики, Отдел социальной помощи (Центр приема клиентов на ул. Лачплеша, 39, пункты приема на ул. Виенибас,8, Лиепаяс,4 и Шаура, 28), в среднем, принимает в день около 250 клиентов (заявления, консультации). Сотрудники администрации и Отдела социальных услуг (секторов организации социальной работы на ул. Виенибас, 8, Дневных центров на ул. Лиепаяс, 4, и Архитекту, 21, Бюро обслуживания на дому, социального и ночного приютов, Социального дома и Центра поддержки семьи/групповых квартир) ежедневно контактируют примерно с 540 клиентами. Медицинские страховки будут способствовать безопасности сотрудников Социальной службы и доступности для них услуг здравоохранения.

Daugavpils

