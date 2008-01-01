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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 октября 2020 | 10:59
Променад у Даугавпилсской крепости: историческая брусчатка и памятник Павлу Мельникову
Больше месяца у дамбы вблизи Даугавпилсской крепости (улица Даугавас) ведутся работы по созданию нового променада, который раскинется от железнодорожного моста до бывшего футбольного стадиона.
Уже расчищено пространство под будущую стоянку, ведется закладка электрических кабелей для освещения. Самоуправление также заключило договор с археологами, поскольку работы ведутся в исторически значимой части города – здесь уже обнаружена старая мощеная дорога, человеческие кости и старые предметы быта.
Наряду с разными туристическими элементами нового променада, здесь же может появиться памятник Павлу Мельникову (1804-1880) – инженеру, который согласно источникам, является автором проекта городской дамбы. С такой инициативой выступил Генеральный консул России в Даугавпилсе Евгений Колесников, предложив софинансирование от российской стороны.
Общая протяженность променада составит почти один километр – он должен стать отличным дополнение как для существующей инфраструктуры вдоль Даугавы, так и для всего туристического комплекса Даугавпилсской крепости в целом. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до мая следующего года.
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