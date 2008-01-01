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Новости Общество | 12 октября 2020 | 10:55

Будет произведена реновация дома на улице Шаура, 26

В ближайшее время начнутся ремонтные работы в многоквартирном жилом доме, принадлежащем самоуправлению, на улице Шаура 26. Планируется утепление здания, ремонт внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Реализовав этот проект, самоуправление сможет оказать жителям более широкую поддержку в решении жилищного вопроса.

В настоящее время на 1 этаже находится Центр-приют социальной поддержки семьи, на 2 этаже – групповые квартиры для людей с особыми потребностями. Когда-то на 3, 4 и 5 этаже было общежитие, но вот уже несколько лет эти помещения пустуют. После реализации проекта на этих трех этажах будут созданы 53 малогабаритные однокомнатные и двухкомнатные квартиры, где планируется разместить людей с особыми потребностями, одиноких пенсионеров, семьи с детьми и другие категории жителей. Обязательным условием для проживания будет наличие источника дохода, чтобы люди могли оплачивать коммунальные услуги.

В ходе проекта будут утеплены крыша и фасад, восстановлены системы вентиляции и отопления, установлены новые окна на 3, 4 и 5 этажах, изменена планировка помещений.

Чтобы максимально приспособить помещения для людей с ограниченными возможностями, с подвала до 5 этажа будет установлен лифт, а у главного входа будет построен новый подъёмник. Санитарные помещения также будут приспособлены для людей в инвалидных колясках.

Прилегающая к зданию территория будет частично реконструирована: будут расширены пешеходные дорожки и зона у входной двери, созданы новые клумбы, установлены скамейки для отдыха.

Работы планируется завершить в течение 12 месяцев со дня, когда в разрешении на строительство будет сделана отметка о выполнении условий для начала строительных работ, без учета ввода объекта в эксплуатацию и технологических перерывов.

Daugavpils
 

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