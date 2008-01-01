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Сегодняшний день окажется на удивление плодотворным. Будете ли вы действовать с помощью личного обаяния, логики или потусторонних сил - успех вам обеспечен.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 октября 2020 | 10:53
Встреча с медиками в городской думе - тенденции Covid-19 в Даугавпилсе
9 октября в Даугавпилсской думе состоялась встреча руководства города с представителями разных направлений сферы здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний по вопросу актуальной ситуации с распространением Covid-19. Был высказан целый ряд предложений для обеспечения безопасности населения и медперсонала, который в данный момент работает в напряженном режиме.
На сегодняшний день в Даугавпилсе насчитывается 209 активных больных, которые, в основном, представляют группу молодых людей – школьников и спортсменов. В группе больных пожилых персон от 60 лет числятся всего несколько человек.
В число заболевших входит и персонал из разных медучреждений. С целью защиты медработников в ближайшее время может изменится порядок приема пациентов. Другая предложенная мера защиты – использование медицинских масок не только в общественно транспорте, но и в больших магазинах. Она не будет носить обязательный характер, но будет желательна, особенно в часы наплыва покупателей. Призыв с такой рекомендацией в начале следующей неделе будет отправлен в торговые сети председателем думы Игорем Прелатовым.
По мнению руководства самоуправления, данная встреча оказалась очень продуктивной, и специалисты смогли поделится своими самыми разными наблюдениями.
Следующая встреча по такому формату должна пройти в думе на следующей неделе, 16 октября, то есть уже после снятия ужесточения по карантинным мерам (1-14 октября).
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