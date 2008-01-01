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Новости Латвия | 11 октября 2020 | 21:15

После 15 октября придут заморозки, листопад начнется раньше обычного

meteolapa.lv

Похолодает на следующей неделе быстрее, чем прогнозировалось ранее, сообщает LETA со ссылкой на Global Forecast System.

Периодически будет идти дождь, в первую половину недели в основном в восточной части Латвии, а в среду и четверг по всей стране. В среду заметно усилится северо-восточный ветер.

В конце недели придёт холод и более сухая и солнечная погода. До четверга температура воздуха будет держаться выше нуля и иногда будет подниматься выше +10 градусов, потом станет холоднее.

17-23 октября столбик термометра не будет подниматься выше 10 градусов, а по ночам будет опускаться до 0..-6 градусов. На дорогах может появляться лёд.

Из-за похолодания листья быстрее пожелтеют, и быстрее начнётся листопад.

Delfi

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