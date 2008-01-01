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Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 11 октября 2020 | 21:15
После 15 октября придут заморозки, листопад начнется раньше обычного
Похолодает на следующей неделе быстрее, чем прогнозировалось ранее, сообщает LETA со ссылкой на Global Forecast System.
Периодически будет идти дождь, в первую половину недели в основном в восточной части Латвии, а в среду и четверг по всей стране. В среду заметно усилится северо-восточный ветер.
В конце недели придёт холод и более сухая и солнечная погода. До четверга температура воздуха будет держаться выше нуля и иногда будет подниматься выше +10 градусов, потом станет холоднее.
17-23 октября столбик термометра не будет подниматься выше 10 градусов, а по ночам будет опускаться до 0..-6 градусов. На дорогах может появляться лёд.
Из-за похолодания листья быстрее пожелтеют, и быстрее начнётся листопад.
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