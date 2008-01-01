Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
10 октября
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Сегодня находиться в непосредственной близости от вашей особы будет до крайности тяжело. Тем немногим, которые выдержат это испытание, придется проявить немалое терпение. Зато вы сможете узнать, кому из близких вы наиболее дороги.
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Новости Культура | 10 октября 2020 | 19:45
В Центре белорусской культуры открыли выставку картин Софии Шабуневич
Из-за коронавирусных напастей Х фестиваль народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» перенесли на 21 ноября, а вот «привязанную» к нему выставку молодой художницы Софии Шабуневич открыли — с соблюдением дистанции и предосторожностей.
Ныне живущая в Риге выпускница художественной школы имени Яниса Розенталя С. Шабуневич — даугавпилчанка. Она дебютировала в августе прошлого года «персоналкой» в родном городе, с тех пор приняла участие в нескольких выставках в Латгалии и не только. «Планы были большими, собирались выставляться в Калининграде и Витебске, но вмешался коронавирус, всё отложили. Сейчас вот небольшую выставку разместили в Центре белорусской культуры», — поделилась с Rus.Lsm.lv Валентина Шабуневич, менеджер и по совместительству мама художницы.
«София — польско-белорусского происхождения, родным языком считает русский, художественное образование получила в латышской школе Розенталя. Вы, как и многие молодые люди в Латвии, существуете под знаком мультикультурности и определенного космополитизма, вы открыты всем культурам, и мир открыт перед вами», — сказала, обращаясь к художнице, руководитель Центра белорусской культуры Жанна Романовская.
Шабуневич-младшая призналась, что нынешний год был трудным: «Но я о себе заявила, всё стало получаться по Божьей милости и с помощью мамы. Видимо, Бог и мама как-то договорились. У меня появились ученики, в основном это люди, которые значительно старше меня, и мне очень радостно, что я могу их чему-то научить. Еще я стала получать заказы. Пишу на заказ портреты и копии старых авторов. Я очень люблю человеческие лица, люблю разглядывать людей, ловить мимику, эмоции. Мне человек интереснее, чем 150 оттенков зелени куста. Большинство моих заказчиков живут за пределами Латвии, там у людей давно сформировалась привычка облагораживать интерьеры картинами. Живопись улучшает любой самый «лысый» интерьер. У нас хуже это понимают, но тут, конечно, дело и в финансовых возможностях. С другой стороны, наши люди идут в DEPO или IKEA и там покупают «картину». Но ничего, я думаю, что мышление со временем поменяется. Я никуда не хочу уезжать, очень люблю Латвию и уверена — здесь можно всего добиться».
Выставка под названием «Водопад чувств» открыта до 17 ноября. Осмотр — по предварительной записи.
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