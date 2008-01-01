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Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
10 октября
Всемирный день психического здоровья
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Сегодня вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что вы создали себе сами. Если же таких нет (что маловероятно) - создайте, чтобы день не прошел даром.
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Новости Латвия | 10 октября 2020 | 19:35
Самоизоляцию не нужно соблюдать, возвращаясь в Латвию из четырех стран
С субботы, 10 октября, самоизоляцию не нужно соблюдать, возвращаясь в Латвию из четырех стран — Финляндии, Норвегии, Кипра и Ватикана, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Изменен принцип установления порога для самоизоляции — в дальнейшем он будет устанавливаться с учетом текущего двухнедельного кумулятивного показателя заболеваемости в Латвии.
Этот показатель составляет сейчас 40,4. До этой отметки повышен порог для самоизоляции, который на прошлой неделе составлял 25 случаев на 100 тыс. населения.
Очень высоким считается риск заболеваемости в Андорре, Испании, Чехии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Великобритании и Исландии - больше 200 случаев на 100 тыс. населения. Из Андорры, Испании, Чехии, Нидерландов и Бельгии в Латвию не разрешены пассажирские перевозки.
Странами высокого риска считаются те, где двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости превышает 50. Это Люксембург, Словакия, Румыния, Венгрия, Словения, Австрия, Ирландия, Мальта, Португалия, Дания, Швейцария, Хорватия, Польша, Монако, Швеция, Италия, Литва, Болгария и Эстония.
К странам средневысокого риска отнесены Лихтенштейн, Греция и Германия, где показатель заболеваемости немного превышает 40,4.
Что касается стран за пределами ЕС, ЕЭЗ и Великобритании, необходимо соблюдать самоизоляцию при возвращении из Грузии, Туниса и Канады. Самоизоляция не требуется по возвращении из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС.
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