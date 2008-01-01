Выданный для уголовного преследования Адамович отказался руководить «Латгальской партией»

Новости Политика | 11 октября 2020 | 20:45

Пресс-фото Пресс-фото

Депутат Сейма Алдис Адамович, которого Сейм выдал для уголовного преследования (сам Адамович голосовал «за»), на проходившем в Лудзе конгрессе «Латгальской партии» принял решение отказаться от кресла председателя правления — он больше не руководит политической силой, сообщает Latvijas Radio.

Место Адамовича занял замглавы Даугавпилсской думы Янис Лачплесис. Сопредседателем стала бывшая глава краевой думы Лудзы, ныне директор Каунатской средней школы Алина Генделе.

Решение продолжить работу в правлении, но не руководить им Адамович обосновал необходимостью передать «бразды правления» местным политикам, которые будут стартовать на муниципальных выборах, на также ситуацией с уголовным делом.

«Как мы видим, многие с нами хотят дружить, но в то же время многие хотят нас потопить. Я хочу сказать спасибо коллегам в Сейме, где меня поддержали. И также фракции «Нового Единства», которая не поднимала вопрос о моем уходе или отказе от мандата. Я действительно считаю, что нарушения — так, как их трактуют — не совершал. Я готов сотрудничать с прокуратурой, и в случае необходимости отстаивать свою позицию и в суде», — рассказал Адамович.

Как уже писал Rus.lsm.lv, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией готово начать уголовный процесс в отношении депутата от «Нового Единства» Алдиса Адамовича. Ранее за его выдачу проголосовала ответственная парламентская комиссия.

Виталий Орлов, замглавы Комиссии по мандатам, этике и заявлениям, рассказал, что речь о трех пунктах Уголовного закона. Нарушения предположительно совершены во время работы этого созыва Сейма — с ноября 2018 года.

Комиссия приняла решение о выдаче Адамовича для уголовного преследования единогласно. Теперь свое слово по этому вопросу должен сказать Сейм. При этом члены комиссии на заседании выразили свое неудовлетворение правилами, регулирующими выплату компенсаций депутатам.

Адамович подчеркнул, что с обвинением не согласен.

Адвокат политика Иева Гаранча отметила, что уголовный процесс начат в связи с компенсациями за транспорт и аренду жилья. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией инкриминирует политику хищение примерно 83 евро на транспортные расходы и около 2000 евро — на жилье.

Защита считает, что в данный момент речь идет об интерпретации Уголовного закона.

«У депутата есть право на компенсацию жилых помещений, однако ни в одном регулировании не сказано, сколько должностному лицу надо проводить дома. Вопрос о частоте, то есть сколько и как долго депутат должен находиться в квартире, за аренду которой он получает компенсацию», — указала адвокат.

У KNAB претензии по поводу двух чеков на транспорт. Депутат указал, что в одном случае ошибся — чек аннулирован, компенсация возвращена. Во втором случае политик и защитник не отрицают, что заправляли не принадлежащую Адамовичу машину — однако он на этом транспорте ехал по служебной надобности, поэтому закон не нарушен. Однако и в этом случае политик вернул сумму в госбюджет, пояснила Гаранча.

Депутат заявляет, что заправлял чужую машину, потому что у принадлежащей ему в тот момент были технические проблемы.

LSM