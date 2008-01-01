Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
10 октября
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Сегодня вы можете почувствовать недостаток сил, как физических, так и душевных. Последнее опаснее, потому постарайтесь по возможности избегать общества излишне эмоциональных людей.
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Новости Культура | 10 октября 2020 | 18:40
Наталья Мариноха выставила картины "Для радости"
В даугавпилсском Центре польской культуры открылась выставка Наталии Маринохи «Для радости». Радовались в очень узком кругу — таковы «ковидные» правила. Но их обязательно когда-нибудь отменят, а искусство останется.
«Я здесь впервые выставляюсь, это идея директора Польского дома Жанны Станкевич, она всё закрутила. Центр польской культуры — очень камерное место, и я сделала такую домашнюю выставку. Здесь полтора десятка небольших работ, с 2008 по 2020-й год. Этим летом я много цветов писала, вообще люблю цветы, стараюсь запечатлеть их мгновенность. Цветы — для уюта, для радости. Что человеку в первую очередь нужно? Дом, семья, друзья. Этой своей выставкой я хотела создать пространство уюта и радости», — рассказала Rus.Lsm.lv Наталия.
Как принято в Центре польской культуры, открытие экспозиции сопровождалось хореографической миниатюрой, на сей раз тоже весьма минималистической — кругом ограничения и меры повышенной безопасности. А еще посетителей угощали конфетами с надписями No problem, No comments, No stress. Очень актуальное угощение.
Н. Мариноха родом из России. Закончила факультет прикладного искусства Московской текстильной академии. С 1988 года живет и работает в Латвии, принимала участие в более чем 50 групповых выставках в Литве, Латвии, России, Беларуси, Германии, Франции и др. Участвовала в международных пленэрах и симпозиумах в Латвии, Литве, России. На счету Маринохи десять «персоналок», в том числе выставка «Течение» в Арт-центре имени Марка Ротко в 2016 году.
Экспозиция «Для радости» открыта до 6 ноября. Осмотр — по предварительной записи.
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