Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

10 октября

Всемирный день психического здоровья

Именины:
Арвис, Арвидс, Друвис / Аристарх, Вениамин, Виктор

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Постарайтесь осмыслить и усвоить те уроки, которые преподали вам ваши же чувства. Особое внимание уделите тем мелочам, на которые, казалось бы, и время-то тратить жалко.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
День
14 .. 16 C
Вечер
12 .. 14 C
Ветер
2 .. 4 м/с
воскресенье
Ночь
10 .. 12 C
Утро
11 .. 13 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. 3 октября в Даугавпилсе начнут выдавать тесты на определение COVID-19

3. Накануне Дня учителя звучали слова благодарности педагогам

4. В Даугавпилсе из-за Covid отменены массовые мероприятия

5. 95-летие Терезии Броки отметили памятной выставкой

6. Уик-энд в Латвии будет теплым, но ветреным и дождливым

7. В Даугавпилсе отметили Международный день сениоров

8. В Даугавпилсе зарегистрировано 18 новых случаев Covid, в крае - 11

9. Латвия смягчила «порог» для самоизоляции для приезжих

10. В Латгалии у предполагаемого члена ОПГ изъяли более килограмма метамфетамина

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Латвия | 10 октября 2020 | 18:34

Приняты новые меры по ограничению распространения Covid-19, в Даугавпилсе - до 6 ноября

Shutterstock

Учитывая стремительное распространение Covid-19, правительство приняло решение ввести более жесткие ограничения на собрание людей.

Впредь в помещениях будет разрешено собираться до 500 человек, а снаружи – до тысячи человек. Ограничения вступают в силу с 10 октября.

Какие еще ограничения приняло правительство:

Организованные мероприятия смогут проводиться только с использованием персонализированных сидячих мест.
Число мест в группах в детских лагерях – не более 30 человек
На занятия неформального образования для взрослых – до 30 человек в группе
Спортивные тренировки, а также детские спортивные соревнования проводятся без зрителей
Кроме того, из-за распространения Covid-19 некоторые самоуправления с 10 октября по 6 ноября введут дополнительные ограничения
Специальные меры до 6 ноября введены с учетом высокого кумулятивного показателя заболеваемости на 100 000 населения в Айзпутском крае (537,1), в Даугавпилсе (205,8), в Даугавпилсском крае (94,3), в Дундагском крае (576,8), в Кулдигском крае (380,9), в Олайнском крае (164,1), в Талсинском крае (126,2), в Краславском крае (148,4) и в Валмиере (77,8).

С учетом того, что распространение инфекции в этих регионах происходит в школах и трудовых коллективах, решено ограничить скопление людей вне работы и учебы. Поэтому там будут отменены занятия самодеятельных коллективов, любительские спортивные мероприятия, занятия по интересам и профессиональной направленности.

Также в этих самоуправлениях в местах проведения мероприятий и оказания услуг не могут собираться более 500 человек, а заведения общественного питания могут работать с 6 до 24 часов.

В помещениях нельзя организовывать мероприятия без фиксированных сидячих мест, то есть могут проходить спектакли, концерты, киносеансы и конференции, но не дискотеки.

LSM

Добавить комментарий

 