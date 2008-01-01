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Новости Латвия | 10 октября 2020 | 18:34
Приняты новые меры по ограничению распространения Covid-19, в Даугавпилсе - до 6 ноября
Учитывая стремительное распространение Covid-19, правительство приняло решение ввести более жесткие ограничения на собрание людей.
Впредь в помещениях будет разрешено собираться до 500 человек, а снаружи – до тысячи человек. Ограничения вступают в силу с 10 октября.
Какие еще ограничения приняло правительство:
Организованные мероприятия смогут проводиться только с использованием персонализированных сидячих мест.
Число мест в группах в детских лагерях – не более 30 человек
На занятия неформального образования для взрослых – до 30 человек в группе
Спортивные тренировки, а также детские спортивные соревнования проводятся без зрителей
Кроме того, из-за распространения Covid-19 некоторые самоуправления с 10 октября по 6 ноября введут дополнительные ограничения
Специальные меры до 6 ноября введены с учетом высокого кумулятивного показателя заболеваемости на 100 000 населения в Айзпутском крае (537,1), в Даугавпилсе (205,8), в Даугавпилсском крае (94,3), в Дундагском крае (576,8), в Кулдигском крае (380,9), в Олайнском крае (164,1), в Талсинском крае (126,2), в Краславском крае (148,4) и в Валмиере (77,8).
С учетом того, что распространение инфекции в этих регионах происходит в школах и трудовых коллективах, решено ограничить скопление людей вне работы и учебы. Поэтому там будут отменены занятия самодеятельных коллективов, любительские спортивные мероприятия, занятия по интересам и профессиональной направленности.
Также в этих самоуправлениях в местах проведения мероприятий и оказания услуг не могут собираться более 500 человек, а заведения общественного питания могут работать с 6 до 24 часов.
В помещениях нельзя организовывать мероприятия без фиксированных сидячих мест, то есть могут проходить спектакли, концерты, киносеансы и конференции, но не дискотеки.
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