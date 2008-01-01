Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
9 октября
Всемирный день почты. Международная неделя письма
Именины:
Элга, Элгарс, Хелга / Гедеон, Ефрем, Иван, Хира
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Сегодня все в вашей жизни стремительно начнет изменяться к лучшему. Правда, для этого придется выполнить несколько условий, в частности, от вас потребуется полное согласие и горячее желание взаимодействовать с окружающими.
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Новости В мире | 9 октября 2020 | 20:10
Стал известен лауреат Нобелевской премии мира
Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год стала Всемирная продовольственная программа ООН. Решение о присуждении премии мира 2020 года огласил Нобелевский комитет в Осло.
Награда вручена "за усилия в борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий по достижению мира в конфликтных регионах и за деятельность в качестве движущей силой в предотвращении использования голода как орудия войны и конфликтов".
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