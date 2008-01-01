Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
9 октября
Всемирный день почты. Международная неделя письма
Именины:
Элга, Элгарс, Хелга / Гедеон, Ефрем, Иван, Хира
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Отдайте себя на волю чувствам сегодня. Можно не своим, если не боитесь.
Источник: ignio.com
- День
- 13 .. 15 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 10 .. 12 C
- Утро
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1765 ()
|GBP
|0.9104 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|91.0675 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. 3 октября в Даугавпилсе начнут выдавать тесты на определение COVID-19
3. Уик-энд в Латвии будет теплым, но ветреным и дождливым
4. В Даугавпилсе из-за Covid отменены массовые мероприятия
5. Накануне Дня учителя звучали слова благодарности педагогам
6. 95-летие Терезии Броки отметили памятной выставкой
7. Латвия смягчила «порог» для самоизоляции для приезжих
8. В Даугавпилсе зарегистрировано 18 новых случаев Covid, в крае - 11
9. В Латгалии у предполагаемого члена ОПГ изъяли более килограмма метамфетамина
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 9 октября 2020 | 19:29
На следующей неделе станет прохладнее — прогноз
В выходные погода существенно не изменится, однако на следующей неделе станет прохладнее, свидетельствуют прогнозы.
В ночь на субботу небо прояснится, и в первый выходной в большинстве регионов осадков не ожидается. Ночью и ранним утром местами возможен туман, днем кое-где выглянет солнце, однако вечером в Курземе и Земгале возможны дожди.
Ночью температура воздуха составит +6... +11 градусов, в некоторых курземских и земгальских краях — до +2... +5 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +11... +15 градусов.
В ночь на воскресенье во многих регионах возможны дожди, однако днем осадков не ожидается. Во многих видземских краях в воскресенье сохранится туман, поэтому температура воздуха в большинстве регионов составит +11... 14 градусов, а кое-где в Видземе будет не теплее +9... +10 градусов.
В начале следующей недели станет немного прохладнее, во вторник и среду во многих регионах Видземе и Латгале температура воздуха будет ниже +10. Ночью возможны заморозки.
Добавить комментарий