На следующей неделе станет прохладнее — прогноз

Новости Латвия | 9 октября 2020 | 19:29

Пресс-фото Пресс-фото

В выходные погода существенно не изменится, однако на следующей неделе станет прохладнее, свидетельствуют прогнозы.

В ночь на субботу небо прояснится, и в первый выходной в большинстве регионов осадков не ожидается. Ночью и ранним утром местами возможен туман, днем кое-где выглянет солнце, однако вечером в Курземе и Земгале возможны дожди.

Ночью температура воздуха составит +6... +11 градусов, в некоторых курземских и земгальских краях — до +2... +5 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +11... +15 градусов.

В ночь на воскресенье во многих регионах возможны дожди, однако днем осадков не ожидается. Во многих видземских краях в воскресенье сохранится туман, поэтому температура воздуха в большинстве регионов составит +11... 14 градусов, а кое-где в Видземе будет не теплее +9... +10 градусов.

В начале следующей недели станет немного прохладнее, во вторник и среду во многих регионах Видземе и Латгале температура воздуха будет ниже +10. Ночью возможны заморозки.

LSM