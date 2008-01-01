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Новости Политика | 8 октября 2020 | 20:02
Сейм выдал депутата Адамовича для уголовного преследования
Сегодня парламент решил выдать для уголовного преследования депутата 13-го Сейма Алдиса Адамовича. Речь идет о возможном мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, сообщает агентство LETA.
Адамович в рамках дебатов заявил, что готов сотрудничать, дать пояснения генпрокуратуре и, если необходимо, защищать свою точку зрения в суде. Депутат подчеркнул, что не использовал компенсации, которые получают живущие вне Риги депутаты, злонамеренно. Политик указал, что сам будет голосовать за выдачу для уголовного преследования — и призвал коллег сделать то же.
За выдачу проголосовали 70 депутатов, 4 — против, один воздержался.
Как уже писал Rus.lsm.lv, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией готово начать уголовный процесс в отношении депутата от «Нового Единства» Алдиса Адамовича. Ранее за его выдачу проголосовала ответственная парламентская комиссия.
Виталий Орлов, замглавы Комиссии по мандатам, этике и заявлениям, рассказал, что речь о трех пунктах Уголовного закона. Нарушения предположительно совершены во время работы этого созыва Сейма — с ноября 2018 года.
Комиссия приняла решение о выдаче Адамовича для уголовного преследования единогласно. Теперь свое слово по этому вопросу должен сказать Сейм. При этом члены комиссии на заседании выразили свое неудовлетворение правилами, регулирующими выплату компенсаций депутатам.
Адамович подчеркнул, что с обвинением не согласен.
Адвокат политика Иева Гаранча отметила, что уголовный процесс начат в связи с компенсациями за транспорт и аренду жилья. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией инкриминирует политику хищение примерно 83 евро на транспортные расходы и около 2000 евро — на жилье.
Защита считает, что в данный момент речь идет об интерпретации Уголовного закона.
«У депутата есть право на компенсацию жилых помещений, однако ни в одном регулировании не сказано, сколько должностному лицу надо проводить дома. Вопрос о частоте, то есть сколько и как долго депутат должен находиться в квартире, за аренду которой он получает компенсацию», — указала адвокат.
У KNAB претензии по поводу двух чеков на транспорт. Депутат указал, что в одном случае ошибся — чек аннулирован, компенсация возвращена. Во втором случае политик и защитник не отрицают, что заправляли не принадлежащую Адамовичу машину — однако он на этом транспорте ехал по служебной надобности, поэтому закон не нарушен. Однако и в этом случае политик вернул сумму в госбюджет, пояснила Гаранча.
Депутат заявляет, что заправлял чужую машину, потому что у принадлежащей ему в тот момент были технические проблемы.
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